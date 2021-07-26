Уроженец Чечни объявлен в розыск по делу об убийстве ставропольского полицейского

26 июля 2021, 13:36

Заурбек Кениев назван вторым подозреваемым в убийстве офицера полиции Руслана Абовяна, который в 2015 году участвовал в грозненской спецоперации ставропольских силовиков, вызвавшей возмущение Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля следователи сообщили, что у 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска Руслана Абовяна найдены патроны и обоймы для пистолетов. Мужчину задержали днем ранее в Андроповском районе Ставрополя.

Нападение на Руслана Абовяна произошло в Ставрополе в ночь на 24 июля, он скончался в реанимации от огнестрельных ранений. Нападавший начал стрелять по полицейскому, как только тот припарковал машину, следует из видеозаписи инцидента.

Ставропольские следователи установили личность второго подозреваемого в убийстве Руслана Абовяна, сообщила сегодня пресс-служба краевого управления СКР. "Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения. В настоящее время Кениев объявлен в розыск", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин 24 июля потребовал от руководства краевого управления Следкома доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении, размещенном в тот же день на сайте СКР.

Оба подозреваемых, и 28-летний Ибрагим Симбаригов, и 44-летний Заурбек Кениев - уроженцы Чечни, сообщил 25 июля "Блокнот Краснодар". По данным издания, Заурбек Кениев может скрываться на территории Краснодарского края, поскольку машина, на которой он уехал с места преступления, была найдена неподалеку от границы двух регионов.

Ранее Кениев был осужден условно за незаконную вырубку леса. Ориентировки на него отправлены во все соседние регионы. По версии следствия, убийство могло стать кровной местью, сообщили 25 июля "Кубанские новости".

Версию о кровной мести Абовяну изложил 24 июля Telegram-канал Baza. По данным авторов публикации, Руслан Абовян участвовал в 2015 году в спецоперации в Грозном, во время которой был убит житель республики Джамбулат Дадаев, разыскивавшийся ставропольскими полицейскими по подозрению в покушении на бизнесмена Магомеда Тазирова.

Убийство по мотивам кровной мести - лишь одна из версий, подчеркнул 25 июля "Коммерсант", который также привел данные об участии Абовяна в спецоперации в Грозном в 2015 году.

Напомним, Джамбулат Дадаев, находившийся в федеральном розыске по подозрению в обстреле предпринимателя в Ставрополе, был убит в Грозном 19 апреля 2015 года. Эту спецоперацию проводили сотрудники полиции Ставропольского края. После этого чеченские следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий ставропольскими силовиками, но председатель СКР Александр Бастрыкин его закрыл.

В июле того же года Следком по итогам доследственной проверки признал законными действия ставропольских полицейских в Грозном. Однако Ленинский райсуд Грозного, а затем и Верховный суд Чечни признали незаконным отказ от расследования действий ставропольских силовиков.

Этим решениям предшествовала публичная критика со стороны Рамзана Кадырова в адрес ставропольских оперативников. Глава Чечни тогда объявил, что никто не может проводить в Чечне спецоперации без согласования с местными властями. Он также добавил, что против таких силовиков нужно открывать огонь на поражение. Подобные громкие и неоднозначные заявления Кадырова связаны с его уверенностью в поддержке Кремля, пояснили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Отметим, что традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но до сих пор сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".