Следком сообщил об изъятии патронов у подозреваемого в убийстве ставропольского полицейского

25 июля 2021, 10:22

Силовики изъяли у подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе обоймы для пистолетов и патроны, сообщило управление Следкома РФ по краю.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 24 июля произошло вооруженное нападение на заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, он скончался в реанимации от огнестрельных ранений. Нападавший начал стрелять по полицейскому, как только тот припарковал машину, следует из видео, опубликованного в соцсетях. По делу об убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе задержан 28-летний подозреваемый, сообщил Следственный комитет.

У задержанного 28-летнего подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска в Ставрополе изъяты обоймы для пистолетов и патроны, сообщило сегодня на своем сайте следственное управлении Следкома РФ по Ставропольскому краю.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая", - говорится в сообщении ведомства.

Следственные действия по расследованию убийства продолжаются, следствием готовятся документы для ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, информировал сегодня ТАСС.

Правоохранители продолжают работы по установлению других причастных к совершению преступления, уточнило агентство.

Сотрудники полиции нашли пистолет, из которого, предположительно, был застрелен замначальника уголовного розыска. Это кустарная переделка под стрельбу 9-миллиметровыми патронами. Оружие было найдено в селе Суркуль и направлено на экспертизу, сказано в сообщении, размещенном вечером 24 июля в Telegram-канале "112", который насчитывает 72 136 подписчиков.