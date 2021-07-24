24 июля 2021, 19:12

Подозреваемый в убийстве ставропольского полицейского задержан

По делу об убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе задержан 28-летний подозреваемый, сообщили в Следкоме.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 24 июля произошло вооруженное нападение на заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, он скончался в реанимации от огнестрельных ранений. Нападавший начал стрелять по полицейскому, как только тот припарковал машину, следует из видео, опубликованного в соцсетях.

Подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска задержали в Андроповском районе Ставрополя, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону. "Задержан 28-летний подозреваемый", - цитирует источник в ведомстве РИА "Новости".

В ближайшее время задержанного доставят в управление для проведения следственных действий, дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, уточнили в Следкоме.

Задержанный прятался в заброшенных постройках на территории Андроповского района, в ста километрах от места преступления. По предварительным данным, он не стрелял, а был за рулем автомобиля, сказано в сообщении в Telegram-канале "112", который насчитывает 72 059 подписчиков.

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Автор: "Кавказский узел"

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