ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить Артуру Бадаляну 30 тысяч евро

24 июля 2021, 07:44

Власти Азербайджана нарушили запрет на пытки и право армянского солдата Артура Бадаляна на свободу и личную неприкосновенность во время его пребывания в плену, и должны ему выплатить 30 тысяч евро компенсации, сказано в сообщении ЕСПЧ.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта 2011 года Азербайджан передал армянской стороне гражданина Армении Артура Бадаляна. В середине августа 2011 года Бадалян обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на "нечеловеческое обращение и пытки" после его пленения. В ноябре 2011 года дело Бадаляна было зарегистрировано в ЕСПЧ. 19 февраля 2016 года стало известно, что суд начал рассмотрение дела.

ЕСПЧ завершил рассмотрение дела Артура Бадаляна и обязал Азербайджан выплатить ему 30 тысяч евро компенсации за нематериальный ущерб, сказано в сообщении, опубликованном 22 июля на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что Азербайджан незаконно удерживал Артура Бадаляна в плену, не предоставил информацию о месте и условиях заключения за весь срок пленения. Также суд согласился с доводами правительства Армении, вовлеченного в дело в качестве третьей стороны, и зафиксировал, что Азербайджан нарушил положения пятой статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую право на свободу и личную неприкосновенность. Суд, в частности, счел, что власти Азербайджана не предоставили доказательств, что Бадалян являлся военнопленным, сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Также ЕСПЧ зафиксировал нарушения третьей статьи Конвенции, запрещающей пытки. Согласно заключению суда, Азербайджан не предоставил доказательств, что психические проблемы, выявленные у Бадаляна непосредственно после освобождения, не связаны с условиями содержания в плену, сообщил суд.

Напомним, азербайджанские власти утверждают, что Бадаляну были обеспечены достойные жизненные условия. Так, за время содержания в плену его посещали представители Международного комитета Красного Креста.