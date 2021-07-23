Родственники сочли необоснованным задержание жителя Ингушетии

23 июля 2021, 16:27

Родственники задержанного жителя Ингушетии Аббаса Хамхоева считают недостоверной версию силовиков о том, что он хранил взрывное устройство в доме с собственными маленькими детьми. После обыска и задержания семья сутки не знала о местонахождении Хамхоева и подавала заявление о похищении, указал адвокат.

По словам адвоката Магомеда Аушева, Аббас Хамхоев был задержан 22 июля, но выяснить, где он находится, удалось только сегодня. Аушев уже встретился со своим подзащитным в изоляторе временного содержания. Задержанный сообщил, что его подозревают в незаконном хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса России). Обвинение Хамхоеву пока не предъявлено, но Аушев считает, что "это дело нескольких часов". "Сейчас Хамхоев находится в статусе подозреваемого. Постановления о возбуждении дела я пока не видел", - отметил адвокат.

Мера пресечения будет избрана завтра, 24 июля, добавил Аушев. Хамхоев чувствует себя удовлетворительно, но напуган. Жалоб на содержание в ИВС и на пытки у него нет, добавил адвокат.

Не зная, где находится Аббас Хамхоев, его родные подавали в полицию заявление о похищении человека, указал адвокат. По словам Аушева, утром 22 июля около 30 силовиков оцепили одну из улиц села Яндаре Назрановского района Ингушетии и вошли в дом Хамхоева. Силовики выгнали всех жильцов на улицу, заявив, что в доме может находиться бомба. Проведя обыск, правоохранители позволили жильцам зайти обратно и показали взрывное устройство, лежавшее на кресле-кровати, где обычно спит один из детей Хамхоева. Силовики сказали, что отвезут Хамхоева в республиканское управление ФСБ в Магасе. Вместе с адвокатом родственники приехали в ингушскую столицу, однако там Хамхоева не обнаружили. Не было Хамхоева в ИВС в Назрани, пояснил Магомед Аушев.

У Аббаса Хамхоева и его жены трое маленьких детей. Ему 27 лет, зарабатывает он подработками. Родственники не верят в то, что Хамхоев мог держать в доме взрывное и устройство и, тем более, там, где спит ребенок, подчеркнул адвокат. По словам Аушева, Аббас Хамхоев не был активистом, в митингах и иных протестах не участвовал. Адвокат предположил, что причиной преследования Хамхоева могло быть его знакомство с человеком, который ранее был причастен к вооруженному подполью.

В день обыска в доме находились мать, жена и брат Аббаса Хамхоева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его дядя Мохмад. Своего племянника он охарактеризовал, как "спокойного мужчину, который и мухи не обидит". "Его даже с ножиком никогда не увидеть! Никто не верит в то, что у Аббаса была бомба", - сказал родственник.

В пресс-службе МВД по Ингушетии заверили, что обыск проводился без нарушений. "МВД работает исключительно в рамках законодательства. Что касается оперативной информации, ставшей основанием для проведения обыска, то каналы ее получения раскрыты быть не могут", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства Астамак Аушев. В УФСБ по Ингушетии корреспонденту "Кавказского узла" в комментариях отказали.