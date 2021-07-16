Активисты заявили об угрозе разрушения берегов озера в Нальчике

16 июля 2021, 03:15

Размыв берегов Второго озера в Нальчике создает угрозу разрушения прибрежных строений и строящегося рядом многоэтажного дома, сообщил "Народный контроль" Кабардино-Балкарии. Активисты призвали управление МЧС и городские власти обезопасить местных жителей.

"Народный контроль" Кабардино-Балкарии направил письмо в управление МЧС по республике с предложением обратить внимание на размыв грунта по периметру Второго озера в Нальчике, в результате чего могут быть подтоплены объекты, расположенные на его берегу.

"В нашу организацию поступило обращение от жителей городского округа Нальчик, которые выражают беспокойство по поводу того, что водой из Второго озера, расположенного в центральной части города, могут быть подтоплены такие объекты развлечения, как кафе "Берег" и другие", - говорится в обращении "Народного контроля", копия которого 15 июля была передала в редакцию "Кавказского узла".

Представители "Народного контроля" 2 июля обследовали берега Второго озера, дамбу, а также берегоукрепительные сооружения, провели фото- и видеосъемку их состояния. При осмотре береговой зоны реки Нальчик на участке между рекой и озером выявлено просачивание грунтовых вод, указывается в письме.

"На уровне примерно 0,5 – 1,0 метра от берега реки при легком надавливании на грунт отчетливо заметно выделение воды из почвы. Также зафиксировано явное заболачивание вышеуказанной территории. Мы предполагаем, что размытие грунта происходит в результате того, что при очистке дна озера был удален и впоследствии не восстановлен гидроизоляционный глиняный слой", - говорится в письме.

Второе озеро 15 лет не функционировало, в этом году его почистили и заполнили водой, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Арендаторы приводили в порядок Второе озеро, чтобы получить разрешение на его эксплуатацию, информировала 20 мая на своем сайте ГТРК "Кабардино-Балкария".

Особое беспокойство у активистов вызвало возможное размытие грунта под расположенными на берегу озера объектами. "Народный контроль" попросил МЧС проверить, не может ли размывание почвы быть угрозой разрушения объектам и представлять угрозу жизни и здоровью людей, поскольку это достаточно оживленное место.

Также вызывает много вопросов многоэтажное строительство, которое ведется в этом районе, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Народного контроля" Владимир Тумов.

"Я, конечно, не строитель, но у меня вызывает большие сомнения надежность и безопасность возведения многоэтажного здания в этом месте, с точки зрения как устойчивости грунта, так и угрозы подтопления фундамента. Мы не знаем, проводилось ли геологическое исследование грунта на предпроектной стадии, изучались ли его механические характеристики. Строительство многоэтажного дома без учета гидрогеологических условий может привести к неравномерной осадке, которая может вызвать трещины в фундаменте и стенах, и в целом такие деформации, устранить которые будет просто невозможно", - сказал Владимир Тумов.

Обращение "Народного контроля" переслано в администрацию Нальчика, на балансе которого находится Второе озеро, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Комментарии от администрации Нальчика корреспонденту "Кавказского узла" получить пока не удалось.

Напомним, ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2015 года администрация Нальчика обещала наполнить водой Второе озеро и использовать его для летнего отдыха горожан.