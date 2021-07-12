Театры и музеи закрыты в Абхазии из-за коронавируса

12 июля 2021, 08:40

Власти Абхазии в связи с распространением коронавируса приостановили работу театров, музеев, концертных залов и других культурных учреждений.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня стало известно, что Абхазия попросила помощи России в борьбе с коронавирусом. 30 июня местные власти анонсировали введение с 5 июля запрета на проведение массовых свадеб и поминок. 2 июля врачи Абхазии призвали ужесточить ограничения для туристов.

Работа учреждений культуры приостановлена с 12 июля в Абхазии в связи с распространением коронавируса, сообщило сегодня РБК со ссылкой на приказ министра культуры региона Гудиса Агрба.

Приказ министра был опубликован 8 июля на сайте Минкультуры Абхазии. Из документа следует, что в регионе с 12 июля приостанавливают работу театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, ансамбли, образовательные учреждения.

За сутки в Абхазии зафиксированы пять смертей от коронавируса, подтвердились 180 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе возросло до 265, а общее число заражений COVID-19 – до 18 853, передал 11 июля "Sputnik Абхазия" со ссылкой на региональный оперштаб по профилактике COVID-19.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".