Русский драматический театр. Сухум, Абхазия. Фото Hons084 / Wikimedia Commons

12 июля 2021, 08:40

Театры и музеи закрыты в Абхазии из-за коронавируса

Власти Абхазии в связи с распространением коронавируса приостановили работу театров, музеев, концертных залов и других культурных учреждений.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня стало известно, что Абхазия попросила помощи России в борьбе с коронавирусом. 30 июня местные власти анонсировали введение с 5 июля запрета на проведение массовых свадеб и поминок. 2 июля врачи Абхазии призвали ужесточить ограничения для туристов.

Работа учреждений культуры приостановлена с 12 июля в Абхазии в связи с распространением коронавируса, сообщило сегодня РБК со ссылкой на приказ министра культуры региона Гудиса Агрба.

Приказ министра был опубликован 8 июля на сайте Минкультуры Абхазии. Из документа следует, что в регионе с 12 июля приостанавливают работу театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, ансамбли, образовательные учреждения.

За сутки в Абхазии зафиксированы пять смертей от коронавируса, подтвердились 180 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе возросло до 265, а общее число заражений COVID-19 – до 18 853, передал 11 июля "Sputnik Абхазия" со ссылкой на региональный оперштаб по профилактике COVID-19.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Вакцинация от коронавируса "Спутником V" начата в Абхазии", "Врачи пожаловались на нехватку медперсонала в Гудаутском ковидном госпитале", "Сотрудники онкоцентра в Абхазии заподозрены в хищениях препаратов".

Автор: "Кавказский узел"

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