Пострадавшие от наводнения в Сочи получили первые компенсации

12 июля 2021, 02:57

18 миллионов рублей выделили власти Сочи на выплаты горожанам, пострадавшим от наводнения в начале июля. Официально пострадавшими признаны 355 человек. Каждый получит по 10 тысяч рублей, за частичную утрату имущества - по 50 тысяч, за полную - по 100 тысяч.

Как писал "Кавказский узел", в связи с паводками в Туапсинском, Славянском, Северском районах Краснодарского края, а также в Туапсе, Сочи и Геленджике 6 июля был введен режим ЧС. Жертвами наводнения стали как минимум восемь человек. Местные жители рассказали об испорченной мебели и затопленных огородах. Жители пострадавших от подтопления районов рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, и посетовали, что власти недостаточно расторопны в устранении последствий разгула стихии. 8 июля пострадавшие пожаловались на то, что компенсации, которые обещаны властями, не покроют даже малой доли ущерба.

Число жертв подтопления в Краснодарском крае достигло восьми человек, позднее были обнаружены тела еще трех погибших, сообщила краевая прокуратура. Несмотря на прекратившиеся дожди, горная река вышла из берегов и подтопила 80 домов в поселении Афипское Северского района Кубани.

Власти Сочи начали выплаты горожанам, которые пострадали от наводнения. Все жители города, которые признаны пострадавшими, получат по 10 тысяч рублей, за частичную утрату имущества полагается 50 тысяч рублей, а за полную утрату - 100 тысяч рублей. Всего на выплату компенсаций выделено 18 миллионов рублей, сообщает 11 июля "Югополис".

Официально пострадавшими от разгула стихии в Сочи признаны 355 человек, затоплены оказались 90 домов в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. Деньги выплачиваются тем гражданам, которые были зарегистрированы и проживали в поврежденных домах. Однако глава города Алексей Копайгородский принял решение выплатить компенсации и тем, что проживал в домах без регистрации, и тем, кто утратил документы во время наводнения.