Валерий Карданов (в центре) с адвокатами Алауди Мусаевым и Натальей Харченко. Апрель 2021 года. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

18 июня 2021, 01:24

Представители топливной компании подтвердили свои претензии к Карданову

У Кабардино-Балкарской топливной компании нет документов, подтверждающих право собственности на базу "Баксан" и затраты на ее оснащение, заявил ее нынешний руководитель Рашид Эфендиев в суде по делу бывшего главы КБТК Валерия Карданова. Несмотря на это, Эфендиев и юридический представитель компании настаивают на взыскании с Карданова более 45 млн рублей. 

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании (КБТК) Валерий Карданов был арестован по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. После задержания в 2018 году он находился в СИЗО, с февраля 2020 года под домашним арестом, а 19 марта 2021 года Верховный суд республики заменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. На заседании суда 8 июня, как и на предыдущих заседаниях, свидетели дали показания в пользу Карданова. Согласно этим показаниям, продажа КБТК базы "Баксан" в 2000 году не была фиктивной спортсмен Исхак Бозиев оплатил покупку наличными, сделка была отражена в бухгалтерских документах компании.

Следствие полагает, что Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину, в деле нет, утверждает защита.

На заседании по делу бывшего руководителя филиала "Роснефти" в Кабардино-Балкарии Валерия Карданова в Нальчикском городском суде 17 июня был повторно допрошен нынешний руководитель КБТК Рашид Эфендиев. О повторном допросе Эфендиева ходатайствовала защита подсудимого, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат подсудимого Алаудин Мусаев задал свидетелю ряд вопросов для выяснения обстоятельств, связанных с предъявленным Карданову обвинением. Эфендиев сообщил суду, что по состоянию на 17 июня остается исполнительным директором ПАО "Роснефть-КБТК" и одновременно возглавляет созданное в октябре 2020 года ООО "РН"Эльбрус". Последняя компания также занимается реализацией нефтепродуктов.

"В рамках конкурсного производства (в компании в 2014 году было  введено конкурсное управление, – примечание "Кавказского узла") был проведен открытый аукцион, в ходе которого через электронную площадку были выставлены  на продажу  активы КБТК, в рамках этого аукциона ООО "РН"Эльбрус" приобрело эти активы и начало свою деятельность", рассказал свидетель.

Защита Карданова уличила его преемника в личной заинтересованности исходом дела

"Правильно я Вас понял, что активы той организации, которую Вы до сих пор возглавляете, перешли в ту организацию, которую Вы же создали?" уточнил адвокат. Свидетель ответил, что конкурсные процедуры и реализация активов нефтяной компании продолжаются, и приобрести активы могут все желающие. Он также уточнил, что новую компанию создало ООО "РН–Региональные продажи", учредителем которого является "Роснефть". Отвечая на уточняющий вопрос Мусаева, он пояснил, что к новой компании перешли нефтебаза, 23 действующие АЗС и транспортные средства в общей сложности половина всего имущества КБТК.

На вопрос, были ли объявлены торги в отношении спортивной базы "Баксан", свидетель ответил, что конкурсный управляющий сначала объявил торги, но суд запретил проводить их. Сейчас идет сбор заявок на 15-17 объектов, которые реализуются, стоимость этих объектов определяет независимый оценщик.

Адвокат Мусаев поинтересовался у свидетеля, владеет ли он доказательствами растраты наличия дебиторской задолженности в размере 45 млн рублей у фирм "Альфа-сервис" и ООО "Каллипсо-тур" перед КБТК. Он напомнил, что на соответствующий адвокатский запрос от 4 февраля 2020 года исполнительный директор КБТК ответил, что в компании указанные сведения отсутствуют. Сведений о наличии дебиторской задолженности у указанных фирм перед КБТК нет и в отчете конкурсного управляющего. "Между тем  вы подали иск на взыскание с моего доверителя Карданова 45 с лишним миллионов рублей", напомнил адвокат Эфендиеву.

Свидетель заявил, что не помнит, как отвечал на запрос адвоката, и не в курсе того, что содержится в отчете конкурсного управляющего. Он также сказал, что не помнит, за какой период и в каком объеме подавали иск. На вопрос судьи, не изменился ли размер исковых требований, Рашид Эфендиев и представитель компании Попов, участвующий в процессе, ответили, что изменений в объеме исковых требований нет.

На вопрос адвоката Натальи Харченко, была ли введена процедура внешнего наблюдения в период, когда Эфендиев руководил компанией, свидетель  ответил утвердительно, пояснив, что это произошло в 2014 году.

"Процедура внешнего управления предусматривает полный аудит хозяйственной деятельности. Был ли такой аудит, назначалась ли инвентаризация, что она выявила?  Была ли в этой описи в 2014-2015 годах база "Баксан"?" спросила адвокат.

"Базы "Баксан" в этой описи нет. Мы ее поставили на забалансовый учет, но документов, указывающих на право собственности, на нее не было. Она была отражена как имущество, числящееся на забалансовом учете", ответил свидетель.

Ходатайства защиты Карданова отклонены

Адвокат ходатайствовала об истребовании инвентаризационной описи имущества КБТК на момент введения конкурсного управления, а также оснований постановки базы "Баксан" на забалансовый учет. Прежде чем поставить базу на забалансовый учет, комиссия должна была описать все имеющееся там имущество: как сами объекты, так и все материальные ценности, что находились внутри, пояснила Харченко. Суд отклонил ходатайство, защита сочла это решение необоснованным. По словам свидетеля, база "Баксан" была поставлена на забалансовый учет на основании постановления следователя и сохранной расписки.

Адвокат Харченко запросила у свидетеля документы о затратах КБТК на ремонт и реконструкцию базы. Свидетель ответил, что таких документов нет.

"Если таких документов нет, на чем основаны  ваши утверждения, что база приобреталась и оснащалась на средства КБТК?" спросила защитник. Свидетель ответил, что правоустанавливающих документов на базу не было, и ее поставили на забалансовый учет, лишь когда компания получила постановление следователя.

На вопрос, сдавалась ли база в аренду, и отчислялись ли налоги с дохода, свидетель сообщил, что база используется как гостиница с 2014 года по настоящее время. Доход от этой деятельности невелик – меньше одного миллиона рублей в год, налоги отчисляются с общих доходов компании. "Можно сказать, что с 2014 года вы используете базу "Баксан" как свою собственность", констатировала адвокат.

Часть вопросов касалась земельного участка, на котором располагается база. Защита Карданова поинтересовалась, почему в исковые требования включена стоимость земельного участка, на котором расположена база "Баксан", хотя он находится не в собственности, а в срочном пользовании. Свидетель ответил, что именно сейчас идет определение границ участка, установление цены и оформление этой земли.

Адвокат Мусаев отметил, что именно Эфендиев обратился в правоохранительные органы  с заявлением о привлечении Карданова к уголовной ответственности. "Это было сделано с единственной целью: чтобы потом имущество  КБТК перешло из одной организации, которую он возглавлял, в другую, которую также возглавил он", заявил адвокат. Он назвал свое заявление сообщением о преступлении и ходатайствовал о направлении его в правоохранительные органы.

После допроса свидетеля адвокат Мусаев ходатайствовал о вызове в суд для допроса бывшего заместителя генпрокурора России по СКФО Ивана Сыдорука и двух следователей, которые вели дело Карданова. Сыдорук вынес постановление о возбуждении уголовного дела и направил его следственным органам, несмотря на отсутствие дебиторской задолженности перед КБТК, отметил адвокат. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Примечание:

"Свидетели поделились подробностями проверок фирмы Карагулова", "Свидетели по делу Карданова подтвердили факт продажи базы "Баксан"", "Бывший президент "Роснефти" отверг версию о растрате в кабардино-балкарском филиале".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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