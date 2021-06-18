Представители топливной компании подтвердили свои претензии к Карданову

18 июня 2021, 01:24

У Кабардино-Балкарской топливной компании нет документов, подтверждающих право собственности на базу "Баксан" и затраты на ее оснащение, заявил ее нынешний руководитель Рашид Эфендиев в суде по делу бывшего главы КБТК Валерия Карданова. Несмотря на это, Эфендиев и юридический представитель компании настаивают на взыскании с Карданова более 45 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании (КБТК) Валерий Карданов был арестован по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. После задержания в 2018 году он находился в СИЗО, с февраля 2020 года – под домашним арестом, а 19 марта 2021 года Верховный суд республики заменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. На заседании суда 8 июня, как и на предыдущих заседаниях, свидетели дали показания в пользу Карданова. Согласно этим показаниям, продажа КБТК базы "Баксан" в 2000 году не была фиктивной – спортсмен Исхак Бозиев оплатил покупку наличными, сделка была отражена в бухгалтерских документах компании.

Следствие полагает, что Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину, в деле нет, утверждает защита.

На заседании по делу бывшего руководителя филиала "Роснефти" в Кабардино-Балкарии Валерия Карданова в Нальчикском городском суде 17 июня был повторно допрошен нынешний руководитель КБТК Рашид Эфендиев. О повторном допросе Эфендиева ходатайствовала защита подсудимого, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат подсудимого Алаудин Мусаев задал свидетелю ряд вопросов для выяснения обстоятельств, связанных с предъявленным Карданову обвинением. Эфендиев сообщил суду, что по состоянию на 17 июня остается исполнительным директором ПАО "Роснефть-КБТК" и одновременно возглавляет созданное в октябре 2020 года ООО "РН–"Эльбрус". Последняя компания также занимается реализацией нефтепродуктов.

"В рамках конкурсного производства (в компании в 2014 году было введено конкурсное управление, – примечание "Кавказского узла") был проведен открытый аукцион, в ходе которого через электронную площадку были выставлены на продажу активы КБТК, в рамках этого аукциона ООО "РН–"Эльбрус" приобрело эти активы и начало свою деятельность", – рассказал свидетель.

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"Правильно я Вас понял, что активы той организации, которую Вы до сих пор возглавляете, перешли в ту организацию, которую Вы же создали?" – уточнил адвокат. Свидетель ответил, что конкурсные процедуры и реализация активов нефтяной компании продолжаются, и приобрести активы могут все желающие. Он также уточнил, что новую компанию создало ООО "РН–Региональные продажи", учредителем которого является "Роснефть". Отвечая на уточняющий вопрос Мусаева, он пояснил, что к новой компании перешли нефтебаза, 23 действующие АЗС и транспортные средства – в общей сложности половина всего имущества КБТК.

На вопрос, были ли объявлены торги в отношении спортивной базы "Баксан", свидетель ответил, что конкурсный управляющий сначала объявил торги, но суд запретил проводить их. Сейчас идет сбор заявок на 15-17 объектов, которые реализуются, стоимость этих объектов определяет независимый оценщик.

Адвокат Мусаев поинтересовался у свидетеля, владеет ли он доказательствами растраты – наличия дебиторской задолженности в размере 45 млн рублей у фирм "Альфа-сервис" и ООО "Каллипсо-тур" перед КБТК. Он напомнил, что на соответствующий адвокатский запрос от 4 февраля 2020 года исполнительный директор КБТК ответил, что в компании указанные сведения отсутствуют. Сведений о наличии дебиторской задолженности у указанных фирм перед КБТК нет и в отчете конкурсного управляющего. "Между тем вы подали иск на взыскание с моего доверителя Карданова 45 с лишним миллионов рублей", – напомнил адвокат Эфендиеву.

Свидетель заявил, что не помнит, как отвечал на запрос адвоката, и не в курсе того, что содержится в отчете конкурсного управляющего. Он также сказал, что не помнит, за какой период и в каком объеме подавали иск. На вопрос судьи, не изменился ли размер исковых требований, Рашид Эфендиев и представитель компании Попов, участвующий в процессе, ответили, что изменений в объеме исковых требований нет.

На вопрос адвоката Натальи Харченко, была ли введена процедура внешнего наблюдения в период, когда Эфендиев руководил компанией, свидетель ответил утвердительно, пояснив, что это произошло в 2014 году.

"Процедура внешнего управления предусматривает полный аудит хозяйственной деятельности. Был ли такой аудит, назначалась ли инвентаризация, что она выявила? Была ли в этой описи в 2014-2015 годах база "Баксан"?" – спросила адвокат.

"Базы "Баксан" в этой описи нет. Мы ее поставили на забалансовый учет, но документов, указывающих на право собственности, на нее не было. Она была отражена как имущество, числящееся на забалансовом учете", – ответил свидетель.

Ходатайства защиты Карданова отклонены

Адвокат ходатайствовала об истребовании инвентаризационной описи имущества КБТК на момент введения конкурсного управления, а также оснований постановки базы "Баксан" на забалансовый учет. Прежде чем поставить базу на забалансовый учет, комиссия должна была описать все имеющееся там имущество: как сами объекты, так и все материальные ценности, что находились внутри, пояснила Харченко. Суд отклонил ходатайство, защита сочла это решение необоснованным. По словам свидетеля, база "Баксан" была поставлена на забалансовый учет на основании постановления следователя и сохранной расписки.

Адвокат Харченко запросила у свидетеля документы о затратах КБТК на ремонт и реконструкцию базы. Свидетель ответил, что таких документов нет.

"Если таких документов нет, на чем основаны ваши утверждения, что база приобреталась и оснащалась на средства КБТК?" – спросила защитник. Свидетель ответил, что правоустанавливающих документов на базу не было, и ее поставили на забалансовый учет, лишь когда компания получила постановление следователя.

На вопрос, сдавалась ли база в аренду, и отчислялись ли налоги с дохода, свидетель сообщил, что база используется как гостиница с 2014 года по настоящее время. Доход от этой деятельности невелик – меньше одного миллиона рублей в год, налоги отчисляются с общих доходов компании. "Можно сказать, что с 2014 года вы используете базу "Баксан" как свою собственность", – констатировала адвокат.

Часть вопросов касалась земельного участка, на котором располагается база. Защита Карданова поинтересовалась, почему в исковые требования включена стоимость земельного участка, на котором расположена база "Баксан", хотя он находится не в собственности, а в срочном пользовании. Свидетель ответил, что именно сейчас идет определение границ участка, установление цены и оформление этой земли.

Адвокат Мусаев отметил, что именно Эфендиев обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Карданова к уголовной ответственности. "Это было сделано с единственной целью: чтобы потом имущество КБТК перешло из одной организации, которую он возглавлял, в другую, которую также возглавил он", – заявил адвокат. Он назвал свое заявление сообщением о преступлении и ходатайствовал о направлении его в правоохранительные органы.

После допроса свидетеля адвокат Мусаев ходатайствовал о вызове в суд для допроса бывшего заместителя генпрокурора России по СКФО Ивана Сыдорука и двух следователей, которые вели дело Карданова. Сыдорук вынес постановление о возбуждении уголовного дела и направил его следственным органам, несмотря на отсутствие дебиторской задолженности перед КБТК, отметил адвокат. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.