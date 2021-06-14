Здание интерната для сирот в Ниноцминде. Стоп-кадр репортажа телекомпании "Рустави 2".

14 июня 2021, 19:35

Епископ Абуладзе ушел с поста директора интерната в Ниноцминде

Грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната для сирот в Ниноцминде после критики правозащитников в адрес епископа Спиридона Абуладзе. В интернате остаются 23 ребенка, и он не закроется еще как минимум год, заявили в патриархии.

Как информировал "Кавказский узел", после жалоб омбудсмена на то, что его представителей не пускают для проверки интерната для детей-сирот имени святой Нино, туда попали сотрудники госагентства по регулированию медицинской деятельности. Часть воспитанников заявила им, что они не желают оставаться в интернате - их вывезли. 6 июня суд постановил, что все воспитанники интерната должны быть распределены по семьям и приютам семейного типа. К 13 июня там оставались 23 ребенка. В тот день представители НПО собрались на площади перед парламентом Грузии, потребовав допустить в интернат омбудсмена и вывести оттуда всех воспитанников. Патриархия заявила, что закрывать интернат не намерена.

Омбудсмен Нино Ломджария 3 июня сообщила, что с 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно - об изнасиловании. Одиннадцать неправительственных организаций потребовали от властей незамедлительной и жесткой реакции, а также указали на то, что пансионом руководит епископ Спиридон (Абуладзе), заподозренный в изнасиловании. Несколько бывших воспитанников школы-интерната имени святой Нино в Ниноцминде сообщили, что после дачи показаний следователям им поступили угрозы, их вынуждают покинуть учебные заведения. Дядя свидетеля по делу о жестоком обращении с детьми в школе-интернате имени Святой Нино в Ниноцминде обвинен в угрозах племяннику, сообщила 13 июня Генпрокуратура Грузии.

Епископ Спиридон (Абуладзе) добровольно ушел в отставку с поста директора пансионата, сообщил сегодня юрист патриархии Эдишера Карчава. По словам адвоката, распоряжением католикоса-патриарха директором пансионата назначен епископ Бодбийский Иаков. "Архиепископ Спиридон по личным причинам покинул позицию. <...> Вопрос об увольнении принимает лично католикос-патриарх", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Эдишера Карчавы, прозвучавшие в эфире грузиноязычной телекомпании "Рустави 2".

По его словам, на сегодня в интернате по-прежнему остаются 23 ребенка. Он повторил, что речь о немедленном закрытии интерната не идет. "Состояние этих 23 детей сейчас оценивается и внедряются лучшие условия индивидуально для каждого. Здесь слишком много детей, у которых нет родителей, и некоторые дети привязаны к опекуну - опекун является матерью, отцом, семьей и всем остальным. Поэтому, если этот ребенок будет отрезан от опекуна, <...> его эмоциональное состояние может ухудшиться и [это может] даже привести к самоубийству. Поэтому психологи работают над тем, чтобы эта реформа была безболезненной, по стандартам  международных организаций и правительства", - заверил представитель патриархии.

Этот процесс будет продолжаться до 2022 года, и все это время пансионат будет работать, заключил Карчава.

Власти боятся реагировать на нарушение закона, заявил председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили. "Здесь нарушен закон, <...> реакция государства нулевая. <...> Власть не хочет рассердить патриархат", - сказал он в эфире телекомпании.

Работники аппарата омбудсмена Грузии почти год не могли попасть в принадлежащий Грузинской православной церкви интернат, архиепископ Схалтинский не пускал туда и соцработников, указано в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии".

Примечание:

"Правозащитники назвали "типичным" убийство девушки на дороге в Хасавюрте", "Исследователи рассказали о дискриминации мусульманок в Аджарии", "ЕСПЧ присудил компенсацию похищенной в Ингушетии невесте".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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