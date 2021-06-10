10 июня 2021, 09:12

Жители грузинского села Шукрути, требующие компенсаций за разрушенные дома, добились оценки ущерба и прекратили голодовку, рассказали участники акции.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая три жителя села Шукрути в Имеретии зашили себе рты, заявив, что добыча марганца, которую ведет компания Georgian Manganese ("Грузинский марганец"), привела к разрушению их домов, и они теперь находятся в аварийном состоянии. К 24 мая число участников голодовки увеличилось до восьми, а 4 июня шесть женщин и пять мужчин объявили сухую голодовку у здания посольства США. 8 мая участники голодовки пожаловались, что власти Грузии проигнорировали их акцию протеста, а также рассказали об ухудшении самочувствия.

Жители села Шукрути прекратили голодовку. Протестующие достигли договоренности с компанией Georgian Manganese и возвращаются домой, информировал в ночь на 10 июня грузинский телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции протеста отказались рассказать подробности достигнутых с компанией договоренностей, сославшись на соответствующие условия. Акция протеста жителей села Шукрути длилась 115 дней, ее участники прибегли к крайним формам протеста. Так, в голодовке участвовали пять мужчин и три женщины, сказано в репортаже.

Жители села Шуктрути добились оценки их ущерба, сообщил один из участников акции протеста Георгий Мепаридзе. "Мы достигли договоренности. Мы договорились, что бюро экспертиз имени Самхараули рассчитает размер ущерба по нашей просьбе. Конечно, мы остановили протест. Сейчас мы находимся в Тбилиси и, вероятно, вернемся домой", – сказал сегодня в эфире телеканала "Мтвари архи" Мепаридзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что представители Georgian Manganese первоначально не хотели идти на уступки и напоминали, что уже выплачивают сельчанам компенсации. 16 мая компания объявила о достижении с жителями Шукрути договоренности и пообещала в ближайшие 15 месяцев выплатить им в общей сложности более чем 205 миллионов долларов.

"Кавказский узел" также писал, что в начале 2020 года жители Шукрути перекрыли входы в рудники Georgian Manganese, после чего компания согласилась на выплату компенсаций. За год было выплачено более 1,7 миллиона лари (497,3 тысячи долларов), однако многие пострадавшие сочли предложенную сумму слишком маленькой.

Ранее, в ноябре 2019 года, жители Шукрути блокировали дороги, по которым ездит транспорт Georgian Manganese, заявив, что добыча марганцевой руды привела к экологической катастрофе и повреждению их домов. Представитель компании тогда отверг эти обвинения.