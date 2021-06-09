Сотрудники полиции сопровождают Александра Гусева в здании суда. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

09 июня 2021, 14:02

Подписанты петиции к Путину назвали Абдуллаева жертвой беззакония

Президенту России следует обеспечить справедливое расследование и потребовать, чтобы силовик, подозреваемый в смерти азербайджанца Векила Абдуллаева, был возвращен под стражу, указали пользователи интернета в комментариях к петиции в адрес Владимира Путина.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня на площадке Change.org была опубликована петиция к Владимиру Путину, авторы которой призвали наказать убийцу этнического азербайджанца Векила Абдуллаева и выразили возмущение тем, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился освободить из-под стражи подозреваемого, старшего инспектора ГИБДД Новосибирской области Александра Гусева. К 16.12 мск 8 июня петиция собрала 2932 подписи.

По версии следствия, 28 мая Александр Гусев при попытке задержания случайно застрелил 19-летнего гражданина России, этнического азербайджанца Векила Абдуллаева. Спутники Абдуллаева - Илькина Исмаилов и Руслан Курбанов - арестованы на два месяца по обвинению в нападении на полицейских и оскорблении. Освободить Александра Гусева поручил председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщила 4 июня "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя комитета Светлану Петренко.

К 14.00 мск 9 июня петиция "Наказать убийцу Векила Абдуллаева", размещенная на площадке Change.org, собрала 3102 подписи. Отметки "3000 участников кампании" обращение достигло "17 часов назад", отмечается на странице петиции.

Некоторые пользователи в комментариях под текстом петиции сочли Абдуллаева жертвой беззакония. "Не хочу потворствовать беззаконию в моей стране, на месте этого парня мог оказаться любой", - написала, в частности, Маргарита Манакова. "Позор для страны, которая мнит себя правовым государством", - написал Ismail Fataliyev.

"Считаю, что (силовик) должен понести наказание в полной строгости", - выразил мнение Кюлмамедов Фуад.

На видеозаписи инцидента, опубликованной 31 мая на YouTube-канале "Вести Новосибирск", двое полицейских задерживают мужчину, который упирается и не хочет садиться в служебный автомобиль. К полицейским подходит еще один человек, который пытается помочь задержанному. Один из полицейских пинает второго человека ногой, затем достает из кобуры пистолет, а после потасовки кладет этого мужчину головой на капот машины. Потом происходит выстрел в голову, на теле мужчины и капоте видна кровь.

"Парень на него не нападал и никакого оружия при себе не имел. (Полицейский) не имел права на безоружного поднимать оружие. [...] Несмотря на все это, хотят его оправдать, что ли? Где справедливость? [...] Все-таки я очень надеюсь, что он (Владимир Путин) в эту ситуацию вмешается и накажет убийцу. И российский суд покажет свою справедливость", - высказала свою точку зрения Айшен Абдуллаева.

"Я подписываю эту петицию, потому что считаю преступлением выстрелить в безоружного человека", - написал Ali Gasimzade. "Если не было угрозы жизни для полицейского, считаю, что применять оружие было излишним. Виновник должен понести наказание за смерть молодого человека", - выразил мнение Almaz Sultanzada.

"Я подписываюсь, потому что считаю недопустимым вмешательство [...] власти (в данном случае главы СК) в осуществление правосудия. И, конечно, я считаю противоправными действия инспектора, результатом которых стала трагедия", - написал Роман Турланов.

Напомним, 7 июня более 50 азербайджанских политиков, правозащитников и журналистов в открытом письме Владимиру Путину раскритиковали освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева. "Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией", - написали они. Авторы обращения также раскритиковали высказывание члена Общественной палаты России Марии Бутиной, которая предложила наградить застрелившего Абдуллаева полицейского. Они потребовали от нее извиниться перед семьей убитого и всем азербайджанским народом.

Открытое письмо к Путину, под которым подписались в том числе депутаты азербайджанского парламента, связано с тем, что госструктуры Азербайджана никак не отреагировали на инцидент, считает директор ИА Turan Мехман Алиев. "В то же время в азербайджанском обществе есть возмущение освобождением полицейского, убившего молодого азербайджанца. Обращение от имени общественности к Путину, конечно, является неким управляемым процессом, чтобы выпустить пар в обществе и в то же время дать понять российскому государству недовольство Азербайджана подобным поведением по отношению к азербайджанцам. Ибо такие случаи могут спровоцировать массовые протесты как в самом Азербайджане, так и со стороны азербайджанцев в России", - сказал Алиев "Кавказскому узлу".

Примечание:

"Волгоградец обвинен в убийстве студента на почве национализма", "Мотивом убийства азербайджанского студента в Волгограде названа национальная вражда", "Пользователи сети возмущены жестоким убийством азербайджанца в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

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