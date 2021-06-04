Храм Тхаба-Ерды. Горная Ингушетия. Фото: Alex Svirkin https://ru.wikipedia.org

04 июня 2021, 11:55

Власти Ингушетии закрыли древний храм Тхаба-Ерды

Храм Тхаба-Ерды, расположенный в горном районе Ингушетии, закрыт на реконструкцию после того, как получил повреждения в результате землетрясения, сообщили региональные власти.

Власти Ингушетии распорядились временно закрыть доступ для посетителей к христианскому храму Тхаба-Ерды, расположенному в горном районе региона.

Такое решение было принято после землетрясения на территории Грузии, которое произошло 24 мая, сообщил сегодня ТАСС.

Эту информацию подтвердила пресс-служба правительства Ингушетии. "Состояние объекта в силу недавних объективных процессов, связанных с природными явлениями, вызвало опасения специалистов. <…> Правительством республики принято решение временно закрыть доступ к храму", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ингушетии.

Колебания землетрясения, которое произошло 24 мая в 23.42 мск на территории Грузии, ощущались в Джейрахском районе Ингушетии, отмечается в информации. "На следующий день после землетрясения на фасаде храма были зафиксированы повреждения от колебаний. Пока не будет сделано полное обследование последствий, памятник временно закрыт и находится под особой охраной", – информировала пресс-служба регионального правительства.

Власти Ингушетии направили письмо в Минкульт России с просьбой профинансировать ремонтные работы. "Вопрос находится на рассмотрении в федеральном ведомстве", – приведены в публикации слова руководителя управления культурного наследия Ингушетии Магомеда Дзарахова.

Также вице-премьер Марьям Амриева поручила принять срочные меры, чтобы не допустить дальнейшего повреждения храма. В частности, специалисты изучат грунты, поскольку в этом месте происходят тектонические изменения, которые могут привести к деформации здания Тхаба-Ерды. "В случае разрушения и утраты исходного внешнего вида памятник архитектуры может потерять свою историческую и культурную ценность. Поэтому для недопущения дальнейшего его разрушения принято решение остановить угрозу и принять срочные меры", – приведены в сообщении слова Марьям Амриевой.

Тхаба-Ерды – одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Объект культурного наследия ​ расположен между аулами Хайрах и Пуй в Ассинском ущелье, неподалёку от границы с Грузией, отметил "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" ранее писал, что 5 сентября 2020 года стало известно о выставлении на аукцион лота об аренде храма Тхаба-Ерды. Проведение торгов было инициировано территориальным управлением Росимущества в Ингушетии. 6 сентября власти региона отменили аукцион и заявили, что здание храма безвозмездно будет закреплено за Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником. 21 ноября 2020 года управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии предложило наказать чиновников, выставивших его на аукцион.

Примечание:

"Кавказ лидирует в конкурсе достопримечательностей России", "На месте средневекового храма в Ингушетии найдены следы еще более древнего памятника", "Дагестанские археологи обнаружили в Паласасыртских могильниках предметы быта IV - V веков н.э.".

Автор: "Кавказский узел";

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