Антимонопольщики в Ингушетии заинтересовались аукционом на аренду древнего храма

21 ноября 2020, 09:52

Антимонопольная служба предложила наказать чиновников, выставивших на торги древний храм Тхаба-Ерды в Ингушетии, сообщило региональное управление ведомства.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 сентября стало известно о выставлении на аукцион лота об аренде храма Тхаба-Ерды. Проведение торгов было инициировано территориальным управлением Росимущества в Ингушетии, сообщил 6 сентября кабмин Ингушетии. Власти региона в тот же день отменили аукцион и заявили, что здание храма безвозмездно будет закреплено за Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником.

"Тхаба-Ерды" - одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Объект культурного наследия ​ расположен между аулами Хайрах и Пуй в Ассинском ущелье, неподалёку от границы с Грузией, отметил "Интерфакс-Юг".

Антимонопольная служба отреагировала после того, как группа общественных и государственных деятелей обратилась с письмом на имя председателя Народного Собрания региона Магомеда Яндиева. Активисты попросили провести проверку обоснованности действий сотрудников Росимущества, выставивших на торги храм Тхаба-Ерды, сообщила 20 ноября "Фортанга".

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии подтвердило, что Тхаба-Ерды выставлен на торги. "Запрос информации и анализ материалов показал, что территориальным управлением Росимущества храм Тхаба-Ерды общей площадью 120 кв. м выставлен на аукцион. В ходе проверки стало известно, что условия постановления правительства РФ, позволяющие передачу объектов культурного наследия ТУ Росимущества по региону, не выполнены", – процитировал сегодня ТАСС сообщение ведомства.

Передача в аренду объектов культурного наследия разрешается для проведения восстановительных работ, эта процедура должна быть согласована с Минкультом, сказано в сообщении. "Управлением также установлено, что на момент рассмотрения материалов дела храм Тхаба-Ерды снят с торгов, в связи с чем основания для принятия мер антимонопольного реагирования отсутствуют. Однако за допущенные нарушения в ближайшее время решится вопрос привлечения к ответственности виновных чиновников", – отметила пресс-служба антимонопольной службы.