Кабмин Ингушетии отменил планы сдать в аренду древний храм

06 сентября 2020, 12:26

Запланированный Росимуществом аукцион на право аренды объекта культурного наследия «Храм «Тхаба-Ерды» решено отменить, а здание древнего христианского храма безвозмездно будет закреплено за Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником, объявило 5 сентября правительство Ингушетии.

Сообщение о том, что на аукцион выставлен лот об аренде храма, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 5 сентября в 18:42 мск. "На сайте [...] разместили информацию о проведении аукциона. Среди лотов лот об аренде Храма в Ингушетии Тхаба-Ерды сроком на 10 лет", - написал автор сообщения.

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Проведение торгов на право аренды объекта культурного наследия «Храм «Тхаба-Ерды» было инициировано территориальным управлением Росимущества в Ингушетии, но председатель правительства Владимир Сластенин поручил закрепить храм «Тхаба-Ерды» за Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником, сообщила пресс-служба кабмина Ингушетии.

"Ранее в адрес ТУ Росимущества в РИ направлялось обращение от правительства РИ о недопустимости передачи частным организациям и физическим лицам памятников горной Ингушетии, учитывая их особый статус и значимость для ингушского народа. Эта твердая позиция руководства Республики Ингушетия", - говорится в сообщении, размещенном 5 сентября на сайте правительства.

В марте в правительстве было принято решение о проведении управлением Росимущества полного кадастрового учета памятников горной Ингушетии и закрепления их на праве безвозмездного пользования за ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». На кадастровый учет в республике поставлено около 1200 памятников, тогда как общее их количество превышает 2000, отмечается в публикации.

Извещение об аукционе размещено 2 сентября на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Согласно карточке лота, здание храма площадью 120 квадратных метров находится в федеральной собственности, договор аренды планировалось заключить на 10 лет, ежегодный платеж предполагался в сумме 118 065,06 рубля. Датой окончания приема заявок указано 23 сентября.

"Тхаба-Ерды"- одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Объект культурного наследия ​ расположен между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией, информировал 5 сентября "Интерфакс-Юг".