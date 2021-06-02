Четыре человека задержаны на акции протеста у Минздрава Армении

02 июня 2021, 18:08

Оппозиция потребовала отставки и.о. главы Минздрава Анаит Аванесян после скандала с телами армянских солдат, которые хранились в ненадлежащих условиях. Участники акции попытались забросать мешками здание Минздрава, полиция задержала четырех участников акции.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая родственники военных, без вести пропавших во время осенней войны в Нагорном Карабахе, провели в Ереване акцию протеста, указав на расхождения в официальных данных о числе найденных тел. Тела хранились в холодильниках, а "теперь их привезли и спешно передают родным", заявил один из участников акции. Минздрав Армении проводит проверку информации о том, что тела убитых в Нагорном Карабахе солдат хранились в мешках в подвале центра судмедэкспертизы, сообщила и. о. главы министерства, извинившись перед родственниками погибших. Глава Абовянского отделения центра судмедэкспертизы и два сотрудника морга были сегодня отправлены в отставку.

Члены молодежного союза АРФ "Дашнакцутюн" проводят акцию у министерства здравоохранения, требуя отставки и.о. министра Анаит Аванесян, сообщило сегодня издание Aysor.Am.

"У нас нет цели обвинять только и.о. министра здравоохранения, потому что мы понимаем, что это всего лишь одна деталь правящей системы. Мы требуем, чтобы и.о. министра здравоохранения пришла сюда, мы хотим передать ей, что у нее нет никакого морального, человеческого права продолжать свою деятельность даже 20 дней, которые остались их власти. Министр как минимум должна подать в отставку и уйти", - процитировал одного из участников акции "Sputnik-Армения".

Участники акции забросали мешками здание министерства, выкрикивая, что этих мешков заслуживают не участники войны в Нагорном Карабахе, а исполняющая обязанности министра. После этого сотрудники полиции задержали четверых участников акции, сообщило издание.

К зданию Минздрава Армении стянуты силовики, в момент задержания участников акции возникли потасовки с полицией, однако в дальнейшем ситуация стабилизировалась, следует из прямой трансляции Yerevan.Today с места событий.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".