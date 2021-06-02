02 июня 2021, 13:18

Сотрудники морга в Абовяне уволены после скандала с телами солдат

Глава Абовянского отделения центра судмедэкспертизы и два сотрудника морга отправлены в отставку после того, как родные пропавших на осенней войне солдат обратили внимание властей на условия хранения тел погибших, сообщил сегодня Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая родственники военных, без вести пропавших во время осенней войны в Нагорном Карабахе, провели в Ереване акцию протеста, указав на расхождения в официальных данных о числе найденных тел. Тела хранились в холодильниках, а "теперь их привезли и спешно передают родным", заявил один из участников акции. С родственниками солдат встретились представители научно-практического центра судебной медицины, заверив, что центр "периодически и открыто" представлял близким погибших все данные.  Минздрав Армении проводит проверку информации о том, что тела убитых в Нагорном Карабахе солдат хранились в мешках в подвале центра судмедэкспертизы, сообщила и. о. главы министерства, извинившись перед родственниками погибших.

25 мая карабахские спасатели сообщили, что в районе боев обнаружены тела и останки 1557 человек. 11 мая президент Азербайджана заявил, что Армении возвращены все военные, попавшие в плен во время осенней войны, и около 1600 тел погибших армянских солдат.

Заведующий Абовянским филиалом "Судебно-медицинского научно-практического центра" уволен после истории с останками погибших в Карабахе солдат, сообщило сегодня АМИ "Новости-Армения" со ссылкой на Минздрав Армении. 

Также уволены два сотрудника морга, директору организации вынесен строгий выговор, проинформировал "Sputnik Армения" со ссылкой на ведомство. 

Родственники погибших распространили 1 июня кадры из морга в Абовяне, где хранятся тела погибших. Тела находились не в холодильниках, а были сложены в мешках в двух комнатах в подвале, следует из видео, опубликованного в YouTube-канале News.Am.

Директор ГНКО "Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы" Армении Мгер Бишарян и главный врач Абовянского морга говорят, что тела хранились в нормальных условиях, сообщил родственник одного из пропавших без вести Арсен Гукасян, он посоветовал главе центра медэкспертизы и главврачу Абовянского морга уйти с работы.  "Лучше признайте вину, не оправдывайтесь. По-вашему, мы лжем, а вы правду говорите? Помолчите, а то опубликуем и другие видео, как вы выгружаете тела", - привело слова Гукасяна издание.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. 

Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Карабахские спасатели возобновили поиски тел погибших", "Армения попросила ЕСПЧ защитить пленных в Азербайджане", "Суд счел замглавы Генштаба Армении причастным к исчезновению 60 военных".

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