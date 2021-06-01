16 участников акции протеста задержаны в Ереване

01 июня 2021, 18:40

Полицейские в Ереване задержали участников акции протеста у здания правительства Армении. Оппозиционеры требовали прекращения полномочий главы правительства Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая на заседании правительства Никол Пашинян заявил о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Законопроект, запрещающий Николу Пашиняну без одобрения парламента подписывать соглашение о границах с Азербайджаном, не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции "Мой шаг" от голосования. Лидер Конструктивной партии Армении Андриас Гукасян призвал начать акцию гражданского неповиновения против подписания соглашения с Азербайджаном, которое он считает шагом к сдаче Нагорного Карабаха. Жители Армении не готовы к акциям гражданского неповиновения, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Заявление Пашиняна о готовящемся соглашении прозвучало на фоне пограничного конфликта с Азербайджаном. Армянские власти утверждают, что в мае сотни азербайджанских солдат проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей, а Баку настаивает, что солдаты не нарушили границу, а только уточнили ее и заняли принадлежащую Азербайджану территорию, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Полиция прервала мирную акцию протеста в Ереване, сообщил правозащитник Рубен Меликян. "Граждане проводили мирную акцию протеста перед зданием правительства, требуя прекращения полномочий Никола Пашиняна. Акция была принудительно приостановлена, а около 10 ее участников задержаны", - написал он на своей странице в Facebook.

У здания правительства Армении в ходе акции протеста сегодня задержаны 16 человек в связи с "невыполнением законного требования служащего полиции", проинформировал "Sputnik-Армения" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ". Новости о протестных акциях в Армении, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".