Организаторы образовательного центра взялись за сохранение лакских сел Дагестана

26 мая 2021, 14:52

Детские лагеря, рассчитанные на жителей и выходцев из селений Кара и Куркли, откроются в июле. Цель проекта в сохранении горных дагестанских сел и идентичности потомков местных жителей, разбросанных по всему миру.

В этом году запланированы занятия по семи направлениям: основы живописи, игра на музыкальных инструментах, кайтагская национальная вышивка, гончарная лепка, лакский язык, стрельба из лука и риторика. Преподаватели, в основном - приглашенные из центральных регионов России специалисты, указал корреспонденту "Кавказского узла" организатор образовательных центров Калеб Шмидт.

Образовательный центр "Горец" проработает в селении Кара с 3 по 13 июля, а с 15 по 25 июля будет находиться в селении Куркли. По словам Шмидта, рассматривается вопрос о проведении смены в еще одном селении Лакского района. На обучение в селении Кара поданы пока 70 заявок, в целом образовательный центр может обеспечить 130 мест.

Работа образовательного центра в Каре финансируется родственниками и семьей самого Калеба Шмидта. Финансирование проекта в Куркли взял на себя сельский благотворительный фонд "Чистая Родина". Калеб Шмидт уточнил, что в обоих случаях речь идет о покрытии расходов на обучение сельских детей - горожане должны оплачивать пребывание детей в лагере из собственного кармана. Взнос за одного ребенка составляет четыре тысячи рублей. При этом образовательный центр предусматривает только дневное прибывание детей - проживать они будут в селе в своих домах или у родственников. "Сами выходцы из того или иного аула приезжают с детьми в свои родовые дома и проживают там [на протяжении всего обучения ребенка в образовательном центре]", - уточнил Калеб Шмидт.

Особая задача лагеря - обучить детей основам родного лакского языка, а также сохранить общность выходцев из горных сел. "Мы помогаем собрать в родном ауле разбросанных по всему свету сельчан", - подчеркнул Шмидт. Он отметил, что получил заявки на участие в образовательной программе поступили не только из России и ближнего зарубежья, но и из Австрии, других европейских стран, и даже из Австралии. "Этот проект — своего рода ядро, которое будет тянуть молодое и взрослое поколение в родные села", - считает организатор.

В 1990-е годы жители стали массово покидать село Кара, а во время работы центра "Горец" там единовременно находятся до 500 человек, что много для этих мест, указал Калеб Шмидт. Он заключил, что положительное влияние проекта на его родное село неоспоримо: решается и задача сохранения села, и задача сохранения идентичности выходцев из этих мест.

Проект вырос из кружка по каллиграфии

По словам Калеба Шмидта, в 2019 году во время посещения родового селения Кара у него возникла идея создать кружок по каллиграфии, куда смогли бы попасть и сельские и городские дети, приехавшие в село в летнее время. Первоначально он планировал обучать не более двадцати детей, но после того, как информация о формировании кружка распространилась в социальных сетях, на кружок записались 130 детей. "Приехали не только из Махачкалы, но и из Центральной России и даже из Австралии", - рассказал Калеб Шмидт. Он отметил, что все приезжие дети были потомками выходцев из села Кара.

Чтобы справиться с наплывом детей, Шмидт обратился за помощью к друзьям и знакомым, чтобы разбить учащихся на группы и организовать разнообразные дополнительные занятия. Так была составлена программа летнего образовательного центра, который позднее получил название - "Горец". Финансовое обеспечение проекта в 2019 году взяла на себя семья Калеба Шмидта. Помимо текущих финансовых расходов, туда вошли и гонорары преподавателям. К концу реализации проекта бюджета не хватило, и программу поддержали местные меценаты, а также родители некоторых детей, которые обучались в образовательном центре. "Мы сумели реализовать данный проект все вместе", - заключил Калеб Шмидт.

В том же году проект выиграл всероссийскую премию "Headliner" в номинации "Наука и образование". Однако в 2020 году образовательный центр не смог организовать лагеря в Дагестане из-за ограничений, введенный в связи с пандемией коронавируса.

Проект собрал педагогов из других регионов, интересующихся Дагестаном

Несмотря на устоявшийся стереотип о Дагестане как об опасном регионе, преподаватели охотно едут в горные села, отметил Калеб Шмидт. По его мнению, это говорит об улучшении имиджа республики.

Один из педагогов "Горца", преподаватель живописи из Москвы Юлия Новикова отметила, что всегда хотела побывать в Дагестане. "Я всегда хотела побывать в Дагестане и посмотреть Дагестан не со стороны экскурсанта, а пожить, потому что я не только преподаватель, но и художник", - сказала Новикова корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что считает регион спокойным и безопасным.

В образовательном центре Новикова будет преподавать основы живописи. "Мне самой это (преподавание в образовательном центре. - Прим. "Кавказского узла") тоже интересно. Я рада, что меня Калеб выбрал в качестве преподавателя", - подчеркнула Новикова. Художница рассказала, что имеет большой опыт участия и проведения различных мастер-классов по специальности, однако опыта работы в образовательных проектах по типу образовательного центра "Горец" у нее нет.

Преподаватель риторики Екатерина Заболотникова тоже приедет преподавать в образовательный центр "Горец" из Москвы. Заболотникова отметила, что участие в проекте "Горец" и ее приезд в Дагестан — это шанс окунуться в чужую культуру и в атмосферу, отличную от московской. Она добавила, что едет в Дагестан впервые.