Требование к Дзюбе извиниться за слова о Чечне возмутило пользователей Instagram

23 мая 2021, 17:40

Футболист Артем Дзюба при описании атмосферы в Чечне поделился личным ее восприятием, и это не предмет для извинений, указали пользователи соцсети после того, как бывший тренер клуба "Ахмат" потребовал от Дзюбы извинений.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая бывший тренер футбольного клуба "Ахмат" Вячеслав Грозный заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен убедить нападающего "Зенита" Артема Дзюбу извиниться за слова об "угнетающей атмосфере" в Чечне. "Я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашелся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город", - пояснил Вячеслав Грозный.

О своих впечатлениях от матча в Грозном Артем Дзюба рассказал в интервью YouTube-каналу "Грустная Передача о Футболе", опубликованном 16 мая. "Там атмосфера сама по себе такая — угнетает... Враждебно настроено. Тяжело матчи там всегда даются почему-то", - сказал он.

Публикация о претензии Вячеслава Грозного к Артему Дзюбе, размещенная 22 мая в Instagram-аккаунте "Кавказского узла", к 17.35 мск 23 мая набрала 379 отметок "нравится", под ней размещен 151 комментарий. Авторы многих из них сочли требование Вячеслава Грозного неуместным, указав, что Дзюба лишь высказал неоскорбительное частное мнение.

"У каждого человека есть своё, сугубо личное мнение. Теперь по каждому поводу нужно извиняться?" – написала, в частности, amina_28__5900.

"Извинения за личные впечатления или ощущения?))) Если человеку не понравилось в гостях, то кто в этом виноват?" – задался вопросом teatrserg. "Я тоже что-то не поняла! Если меня, к примеру, не впечатлил какой-то город, то я не имею право это сказать?" – возмутилась afrima_numerolog.

"Он никого не оскорбил, а описал свои ощущения, за что тут извиняться?" – согласился edituspersona. "Маразм крепчает", - высказал мнение ruslanmagomedov794. "Это его мнение, и ничего оскорбительного в его словах нету! Что за бред вообще происходит?" – написал gaad__o6.

"Это что за фигня. Человек что, не может сказать правду? Сразу призывают извиниться. За что? Кто вам сказал, что всем должно нравиться в Грозном? Город очень чистый, но людей вообще не видно на улицах", - поделилась мнением halilova3224, пояснив в другом комментарии, что была в Грозном три года назад.

"Субъективное мнение уже отменили?" – заочно обратился к Вячеславу Грозному sultan___00001. "Человек высказал свое мнение, и за что там извиняться?" – согласился abdulmazhid.86.

"Человек имеет право высказать свое мнение! Свое ощущение. Тошнит уже от этих "извините", - написал acsel100. "Если и за это извинятся, то это давление под страхом расправы. Все извинения про Чечню ничего не стоят, людей просто запугивают, значит, это извинения неискренние и ничего не значат", - поделился мнением dtyica.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по состоянию на 17.35 мск не отреагировал на своей странице в Instagram на предложение Вячеслава Грозного. Артем Дзюба к этому времени также не прокомментировал в своих публикациях в Instagram и "ВКонтакте" требования бывшего тренера "Ахмата" об извинениях и никаких извинений за свои слова не принес.

Жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, репортажи об этом публикует, в частности, государственный телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Власти Чечни следят за поведением земляков и в других российских регионах. Так, в августе 2020 года публично раскаялись и были отправлены на общественные работы около сотни уроженцев Чечни, которых силовики заставили вернуться из Москвы на родину. Местные жители указали тогда, что вину этих людей никто не доказывал - молодых людей унизили, а на их родных оказали давление вместо того, чтобы наказать нарушителей по закону.

Подробнее о практике публичных извинений, которая вышла далеко за пределы Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", а также в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".