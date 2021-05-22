22 мая 2021, 18:45

Армянский солдат пропал на границе с Азербайджаном

Четвертый день ведутся поиски срочника, пропавшего из воинской части близ линии соприкосновения с азербайджанскими частями, сообщила Генпрокуратура Армении. Рядовой ушел в самоволку, предположило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12-13 мая, по данным армянской стороны, азербайджанские военные вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Врио премьера Армении Никол Пашинян заявил 20 мая, что на армянской территории остаются 500-600 азербайджанских солдат. В тот же день из-за приближения азербайджанских военных к армянскому селу Хознавар оттуда были эвакуированы женщины и дети. Близ села между солдатами произошла драка, в которой получили травмы 11 армянских военных и азербайджанские солдаты, заявило Минобороны Армении.

Военнослужащий срочной службы Мкртчян 18 мая самовольно покинул воинскую часть в районе Вардениса в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении. В ведомстве пояснили, что не сразу проинформировали об инциденте, поскольку это могло помешать оперативным мероприятиям и следствию по делу о самовольном оставлении воинской части, передали "Новости-Армения".

Местонахождение рядового не удалось установить до сих пор, констатировал генпрокурор Армении Гор Абрамян. В частности, не подтверждается версия о том, что он находится на азербайджанской стороне, отметил Абрамян. Воинская часть, откуда исчез срочник, находится на проблемном участке границы, там введен усиленный режим боевого дежурства, однако пропавшего не было 18 мая на линии соприкосновения с азербайджанскими частями, говорится в сообщении генпрокурора. Нет данных и о том, что военнослужащего избивали или унижали в воинской части, передал "Sputnik Армения".

В публикации отмечается, что пропавшему 18 лет, он призван из Тавушской области.

14 мая Ереван обратился за военной помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Баку настаивает, что солдаты не нарушили границу, а только уточнили ее и заняли принадлежащую Азербайджану территорию, говорится в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Силовое решение вопроса не устраивает ни одну из сторон, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на странице "Черное озеро: передел границ".

Примечание:

"Политологи поспорили о роли посредника в демаркации границы Армении и Азербайджана", "Национально-демократический полюс Армении потребовал не подписывать договор с Азербайджаном", "Активисты в Ереване выступили против соглашения с Баку".

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