Житель Нагорного Карабаха ранен при обстреле

21 мая 2021, 05:00

Водитель экскаватора госпитализирован после обстрела у села Аскеранском районе. Он получил ранение осколками стекла, которое было разбито выстрелами, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха.

По данным офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, местный житель был ранен при стрельбе в направлении села Шош.

Был открыт "прицельный огонь по жителю села Сос Мартунинского района, выполнявшему инженерные работы на армянских военных позициях у села Шош Аскеранского района", - сообщил 20 мая корреспонденту "Кавказского узла" защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Водитель экскаватора получил травмы осколками окна, которые были разбиты выстрелами по экскаватору, рассказал он.

"Пострадавший доставлен в больницу... его жизни ничего не угрожает», - отметил Степанян.

Он сказал, что расследованием инцидента занимается военная полиция Нагорного Карабаха.

Состояние жителя села удовлетворительное, он получил должную медицинскую помощь, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общины Сос Унан Григорян. Экскаватор на котором работал пострадавший, вышел из стоя.

По словам главы общины, выстрелы велись из города Шуши, который находится под контролем Азербайджана. Огонь прекратился лишь после вмешательства российских миротворцев, отметил Григорян.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха призвал принять меры в связи с инцидентом. «Призываем принять соответствующие меры для трехстороннего расследования всех инцидентов в отношении мирных жителей Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), и привлечь виновных к ответственности», - говорится в сегодняшнем заявлении офиса омбудсмена, которое перевел корреспондент «Кавказского узла».

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении от 19.00 мск 20 мая сайте Минобороны России. Информации о вмешательстве миротворцев в инцидент у села Шаш по состоянию на 04.30 мск сегодня нет.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября 2020 года, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев по поводу заявления офиса омбудсмена Нагорного Карабаха о ранении местного жителя по состоянию на 04.30 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что 13 января Минобороны Нагорного Карабаха о ранее военнослужащего Армии обороны Вардан Киракосян в результате обстрела с азербайджанской стороны. Ранение Киракосяна не связано с действиями азербайджанских военных, так как они не открывали огонь, заявило Минобороны Азербайджана.