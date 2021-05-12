Девять жителей Азербайджана задержаны за посещение Карабаха

12 мая 2021, 11:04

Жители Агдамского района попытались пройти на неразминированные территории, полицейские задержали их, отчиталось сегодня МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", жители Азербайджана неоднократно задерживались за проникновение на неразминированные территории. В апреле жители Азербайджана Замир Ахмедов и Замиг Фарзалиев проникли на территорию Физулинского района для сбора цветного металла. Скрываясь от силовиков на машине, водитель сбил полицейского и двоих военных.

Сотрудники Агдамского районного отдела полиции 11 мая задержали девять местных жителей. Они попытались перейти из села Чеменли на неразминированные территории, сообщило сегодня ИА Report.Az.

После задержания нарушители запрета на посещение Нагорного Карабаха доставлены в отделение полиции, в отношении них "приняты соответствующие меры",сообщило издание Haqqin.az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

На опубликованной сегодня в Facebook-аккаунте МВД Азербайджана фотографии видны девять человек в медицинских масках, которые стоят на фоне здания.

Напомним, что власти Азербайджана запретили своим гражданам посещать территории, перешедшие под контроль Баку. Туда стремятся как мародеры, так и вынужденные переселенцы, желающие побывать на малой родине. Так, в апреле жители Физулинского района Азербайджана Салим Гасымов и Эльчин Абдуллаев в нетрезвом состоянии пытались на автомобилях проехать на территорию, не полностью очищенную от мин. В марте группа из шести граждан Азербайджана хотела попасть в село Юсифджанлы в Агдамском районе. Пятеро из них подорвались на противопехотной мине, двое погибли, трое ранены.

"Кавказский узел" также писал, что после осеннего обострения карабахского конфликта разминирован 2051 гектар территории и обезврежены 18,6 тысячи неразорвавшихся боеприпасов, почти завершена очистка от мин дороги из Физули в Шушу, отчитались азербайджанские власти 8 мая.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С новостями о событиях в зоне карабахского конфликта на "Кавказском узле" можно ознакомиться на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"