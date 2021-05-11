Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 мая 2021, 16:45

Арестованы родственники убитого силовиками жителя Ингушетии

Суд поместил под арест на два месяца двух родственников погибшего в перестрелке с силовиками жителя Кантышево Магомеда Кодзоева, у одного из них дома были обнаружены взрывные устройства и оружие, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля на окраине Назрани, рядом с границей Северной Осетии и Ингушетии силовики остановили тонированный автомобиль Toyota Camry, чтобы досмотреть машину. По их словам, водитель оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Убитый - житель села Кантышево Магомед Кодзоев, ранее объявленный в розыск. 6 мая правоохранители провели в Малгобеке обыски и задержали двух родственников убитого - Дзаурова и Картоева, сообщил источник.

Суд санкционировал арест двух жителей Ингушетии, задержанных в начале мая в рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов на границе с Северной Осетией, сообщил сегодня информированный источник. "Картоеву и Дзаурову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В доме Картоева во время обысков оперативники обнаружили и изъяли взрывные устройства, оружие и патроны", - процитировал слова источника "Интерфакс".

По словам другого источника, задержанный заявил, что взял арсенал на хранение у убитого в ходе перестрелки с силовиками Магомеда Кодзоева, сообщила сегодня газета "Ингушетия".

Источники не сообщили, в чем подозреваются задержанные.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов.

Примечание:

 "Силовики занялись розыском участника перестрелки в Ингушетии", "Силовики стрельбой погасили конфликт у больницы в Сунже", "Источник сообщил о погибшем при спецоперации в Ингушетии".

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