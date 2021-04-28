Следком сообщил о мошенничестве при укреплении берегов в Северной Осетии

28 апреля 2021, 14:36

Подрядчик предоставил чиновникам ложные сведения о завершении строительства сооружений для защиты от паводков в Ардонском районе, из федерального бюджета похищены 7,6 миллиона рублей, заявил сегодня Следком.

По данным следствия, в мае 2019 года Дирекция по выполнению природных программ заключила со строительной компанией госконтракт на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Ардон, которые защищают от паводков одноименный город. Сумма контракта составила 73,082 миллиона рублей. В июне 2019 года министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии заключило с той же компанией государственный контракт на строительство аналогичных сооружений в селении Кирово Ардонского района. Сумма второго контракта составила 99,354 миллиона рублей.

Подрядчик отчитался о полном выполнении работ, предусмотренных обоими госконтрактами, хотя в действительности это было не так, утверждают следователи. "В результате противоправных действий неустановленных лиц из федерального бюджета были похищены денежные средства в особо крупном размере на сумму 7,6 млн рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского управления Следственного комитета. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция по четвертой части статьи 159 УК России - десять лет заключения.

Проблема берегоукрепления на протяжении многих лет оставалась одной из самых острых для жителей Северной Осетии - паводки разрушали мосты и разрушали дороги. Наиболее опасны в период паводков реки Фиагдон, Ардон, Хазнидон, Урух и Хайдон, со ссылкой на Дирекцию по выполнению природоохранных программ сообщила 15 февраля 2018 года "Северная Осетия". Этой весной угроза затопления возникала для более чем трех тысяч человек в 24 населенных пунктах Северной Осетии, передал информацию МЧС Северной Осетии 12 марта ТАСС.

На сайте министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии - Алании, по состоянию на 14.37 мск 28 апреля, отсутствуют комментарии относительно возбуждения данного уголовного дела. Дирекция по выполнению природных программ и экологического образования входит в структуру этого министерства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2020 года против главы комитета дорожного хозяйства Северной Осетии было возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании 566 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию аварийного моста через реку Урух.