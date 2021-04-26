Салим Токаев. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=vvNj8lQTYOw

26 апреля 2021, 14:58

Токаев отказался покидать пост главы Кумторкалинского района

Руководитель администрации Кумторкалинского района Дагестана Салим Токаев назвал сегодня ложной информацию о своей отставке, хотя об этом сообщило местное собрание депутатов.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля жители Кумторкалинского района провели сход, на котором потребовали отставки главы района Салима Токаева, раскритиковав его за кадровую политику, ситуацию с бюджетом и уровнем соцобеспечения. Собрание депутатов Кумторкалинского района 25 апреля приняло решение о досрочном, с сегодняшнего дня, прекращении полномочий Токаева.

Претензии реготделения "Единой России" к Салиму Токаеву возникли после того, как на сентябрьских выборах 2020 года единороссы проиграли 19 местным самовыдвиженцам, а районное собрание возглавил депутат, которого не выдвигала "Единая Россия". В результате выборов "Единая Россия" получила в селах муниципалитета только 35,7%, а самовыдвиженцы - 55,7%. В райцентре Кумторкалинского района единороссы не получили ни одного мандата, сообщило 16 февраля "Новое дело".

Салим Токаев заявил, что находится на рабочем месте. "Информация, опубликованная на некоторых интернет-ресурсах, - неправда! Правоохранительные органы во всем разберутся", - написал он на своей странице в Instagram.

Скриншот публикации Салима Токаева от 26 апреля, https://www.instagram.com/p/COH9PCuhg6l/Напомним, что информацию об отставке Токаева распространил Instagram-паблик районного собрания депутатов sobranie_deputatov11. Согласно публикации от 25 апреля, в тот день были приняты сразу два решения - "об удалении в отставку и о досрочном прекращении полномочий" Салима Токаева и о досрочном прекращении полномочий части депутатов собрания с утверждением "нового персонального состава депутатов". Публикация сопровождается фотографией документа о принятом решении, согласно которому с 26 апреля полномочия главы района временно возложены на первого заместителя Токаева - Раисат Рамазанову. Под документом стоит подпись председателя собрания Юсупа Гаждакаева.

Сколько депутатов участвовали в заседании и каким числом голосов принято решение об отставке Токаева, в документе не уточняется. На официальном сайте администрации Кумторкалинского района, по состоянию на 14.58 мск 26 апреля, нет информации ни о вчерашнем заседании депутатского собрания, ни об отставке Салима Токаева. Собственного сайта у районного собрания депутатов нет. 

Именно в кабинете Салима Токаева ранее была сделана видеозапись резонансного разговора об устранении политических конкурентов, указал сегодня автор Telegram-канала "Спросите у Расула".

Видео, на котором запечатлен спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов и звучит похожий на его голос с призывом устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики, вызвал негативные отклики пользователей соцсети. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что видео изучат ответственные за внутреннюю политику. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что публикация ролика совпала с началом предвыборных процедур и формирования списков кандидатов в депутаты Народного собрания Дагестана и Государственной Думы от республики.

Вокруг должности главы Кумторкалинского района велась борьба с середины 2000-х с переменным успехом трех-четырех клановых групп, и она завершилась победой Токаева в 2018 году в условиях разгара антикоррупционной кампании прежнего главы Дагестана Владимира Васильева, указал ранее "Кавказскому узлу" политолог Эдуард Уразаев.

Салим Токаев только начал формировать своей влияние, отметил в феврале политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Токаев представлялся как человек, который сможет привлечь инвестиции в район, реализовать проекты, в том числе связанные с развитием железнодорожной сети. Но этого пока не произошло, но во главе района он остался. То, что конфликт с главой Кумторкалинского района обозначил сам Шихсаидов, нужно рассматривать с учетом предыстории и понимать, что это всего лишь продолжение борьбы за район",  пояснил Магомедов.

Примечание:

"Два чиновника Минмолодежи Дагестана обвинены в крупном мошенничестве", "Васильев счел успешной свою борьбу с коррупцией в Дагестане", "Председатель райсобрания отверг причастность Муртазалиева к заступничеству депутатов за Исаева".

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