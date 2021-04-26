Минобороны России отчиталось о раздаче продуктов беженцам в Акнаберде

26 апреля 2021, 08:35

Российские военные передали беженцам в карабахском селе Акнаберд более тонны гуманитарной помощи, собранной общественными и благотворительными организациями, в том числе продукты, медицинские аптечки и предметы первой необходимости, сообщило Минобороны.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают доставку гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Так 8 апреля они сопроводили колонны с гуманитарным грузом в село Ханацах (азербайджанское название Хачмач – прим. "Кавказского узла"), а 10 апреля – доставку одеял, раскладушек и продуктов беженцам в селе Пирджавал Аскеранского района (занимает территорию Ходжалинского и часть Агдамского районов Азербайджана – прим. Кавказского узла").

Миротворцы передали многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам, проживающим в селе Акнаберд (азербайджанское название Умудлу – прим. "Кавказского узла") Шаумяновского района (входит в Геранбойский район Азербайджана – прим. "Кавказского узла") Нагорного Карабаха, продуктовые наборы, медицинские аптечки и предметы первой необходимости. Всего сельчанам было доставлено более тонны гуманитарной помощи, которую собрали российские благотворительные организации, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России.

Также местным жителям была оказана медпомощь. В мобильном медпункте провели прием хирург, отоларинголог, окулист, стоматолог и кардиолог, уточнил представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин. "В основном [медпомощь] получили многодетные семьи и семьи вынужденных переселенцев. Была оказана консультативная и квалифицированная медицинская помощь более чем 100 жителям поселка", – приведены в сообщении его слова.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".