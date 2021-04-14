14 апреля 2021, 14:02

Три сотрудника штаба Навального задержаны в Краснодаре

Полиция задержала координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко и двух сотрудников штаба на выезде из города, когда они ехали в Геленджик для подготовки репортажа.

Как писал "Кавказский узел", суд 31 марта назначил 50 тысяч рублей штрафа координатору краснодарского штаба Навального Анастасии Панченко, усмотрев в фотографии с акции "Любовь сильнее страха" с целующимися девушками в Instagram пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков.

Кадры с акции 14 февраля "Любовь сильнее страха", "к которым имеет доступ неограниченный круг лиц, в том числе и несовершеннолетнего возраста", силовики нашли в Instagram Панченко, отмечается в рапорте капитана полиции Голубева от 17 февраля. На фотографиях представлены лица одного пола, которые осуществляют "тактильные прикосновения губами друг к другу", говорится в  протоколах исследования фотографий, которые опубликовал в своем Telegram-канале 22 февраля Михаил Беньяш.

Полицейские на выезде из Краснодара задержали троих сотрудников краснодарского штаба Навального - координатора Анастасию Панченко, ее заместителя Софью Пилюкову и СММ-редактора Алексея Корабельникова. Представители штаба Навального направлялись в Геленджик для съемок репортажа. "Может, сорвать хотели", — привела слова Панченко "Медиазона".

Сотрудников штаба доставили в УМВД по Краснодару на улице Октябрьской, 121 и отвели на медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, сообщил  в 13:20 мск Telegram-канал "Штаб Навального в Краснодаре".

Анастасия Панченко отметила, что в задержании принимал участие капитан полиции Голубев, который ранее уже задерживал ее. "Василий Голубев сказал, что мы призывали регистрироваться на сайте "Свободу Навальному!". Оказывается, это преступление!", - написала она в своем Telegram-канале в 13:41 мск.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель махачкалинского штаба Навального Эдуард Атаев, пропавший 12 апреля, отбывает 10 суток административного ареста в Хасавюрте. Его помощник Мурад Манапов арестован на трое суток и находится в спецприемнике, сообщил активист Руслан Аблякимов. Оба активиста были задержаны после открытия в Махачкале штаба Навального.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Прекращено дело против координатора штаба Навального в Краснодаре", "Силовики на Кубани пришли с обыском к активисту Виталию Молоданову", "Следком отказался проверять жалобы сторонников Навального об избиении".

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