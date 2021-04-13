Мурад Манапов (слева) и Эдуард Атаев. Фото: пресс-служба "Штаб Навального в Махачкале"

13 апреля 2021, 19:57

Активисты нашли пропавших в Махачкале сотрудников штаба Навального

Руководитель махачкалинского штаба Навального Эдуард Атаев, пропавший 12 апреля, отбывает 10 суток административного ареста в Хасавюрте. Его помощник Мурад Манапов арестован на трое суток и находится в спецприемнике, сообщил активист Руслан Аблякимов. Полицейский приходил домой к Манапову и забрал его паспорт, но ничего не сказал о его местонахождении, рассказала супруга активиста. 

Как писал "Кавказский узел", штаб Алексея Навального открылся в Махачкале 11 апреля, его координатором стал местный активист Эдуард Атаев. 12 апреля соратники Атаева сообщили, что не могут связаться с ним самом и его помощником Мурадом Манаповым.

В ночь на 20 февраля активист Руслан Аблякимов подвергся нападению в Махачкале. Он связал случившееся с анонсом открытия в Махачкале штаба Алексея Навального. При этом активистам так и не удалось найти в Махачкале помещение под штаб. Аблякимов покинул республику, отметив, что пока не отказывается от идеи открыть штаб в Дагестане. Он также пожаловался на круглосуточную слежку, которую счел попыткой запугать его.

Скриншот публикаций Руслана Аблякимова twitter.com/ablkmvСоратники Эдуарда Атаева и Мурада Манапова больше суток не могли выяснить его местонахождение и связаться с ними. Сегодня во второй половине дня сотрудник полиции пришел в квартиру Манапова, чтобы забрать его паспорт, но не сообщил жене активиста о том, где находится ее муж, рассказал сотрудник федерального штаба Навального Руслан Аблякимов  "Кавказскому узлу".

Позднее Аблякимову удалось узнать предположительное местонахождение Атаева и выяснить, где находится Манапов. "Эдуард Атаев предположительно находится в Хасавюртовском горотделе полиции, Мурад Манапов — в Ленинском РОВД Махачкалы. В дежурных частях нам заявляют, что таких задержанных у них нет", - написал активист в своем Twitter около 18.00 мск. В 19.35 мск он сообщил, что Манапов находится в спецприемнике.

Скриншот публикаций Руслана Аблякимова twitter.com/ablkmv"Только что выяснили, что Мурад Манапов в спецприемнике в Махачкале. Выходит завтра в 5 (так теперь говорят в дежурке). По статье пока нет информации", - сообщил Аблякимов, предположив, что трое суток активисту могли назначить по статьям о мелком хулиганстве или неподчинении полицейским.  В 19.44 мск Аблякимов написал, что Эдуард Атаев арестован на 10 суток в Хасавюрте.

Родные Мурада Манапова не писали заявление в полицию о его исчезновении. Его жена подтвердила "Кавказскому узлу", что сотрудник МВД пришел сегодня домой к активисту и забрал его паспорт.

«Он показал удостоверение, представился работником Ленинского РОВД, хотя к этому району мы не относимся. Он попросил отдать паспорт Мурада, но не сказал, что с ним и где находится мой муж. Сослался на то, что сам ничего не знает, а пришел только за паспортом. Правда предположил, раз его отправили сюда, то Мурад может находиться в у них в отделе», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга Манапова.

Она отметила, что обратится в отдел за разъяснением или заявлением об исчезновении мужа. По словам женщины, Манапов перестал выходить на связь в середине дня 12 апреля.

«Утром, когда я уходила, он был дома. Какая-то напряженность в нем чувствовалась в последние дни, но он сам ничего об этом не говорил. К моему приходу дома его уже не было. Машина стояла брошенной недалеко от двора. Примерно после 14 часов вчерашнего дня он уже не выходил на связь», - сообщила она.

В пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что заявления об исчезновении Манапова и Атаева в полицию не поступали. Еще до появления информации о визите сотрудника полиции в квартиру Манапова, в МВД Дагестана заявляли, что в списках доставленных в отделы Махачкалы Манапова и Атаева нет.

Получить оперативный комментарий о причинах визита полицейского в квартиру Манапова в пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту «Кавказского узла» не удалось, звонки в ведомство остались без ответа.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

Примечание:

"Координатор штаба Навального анонсировал расследования о Дагестане", "Силовики пришли в новый штаб Навального в Ростове-на-Дону", "Суд признал незаконным задержание Хатукаевой на акции в Махачкале".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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