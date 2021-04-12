420 большегрузов скопились на "Верхнем Ларсе"

12 апреля 2021, 08:33

Водители 420 большегрузных машин ожидают выезда из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс", несмотря на отсутствие ограничений на проезд по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как информировал "Кавказский узел", 11 апреля североосетинские спасатели сообщили, что выезда из России на КПП "Верхний Ларс" ожидают водители 348 большегрузов. При этом в тот же день все ограничения на проезд по дороге были сняты.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

С российской стороны на Военно-Грузинской дороги собралась очередь из порядка 420 грузовиков, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии.

При этом спасатели отметили, что проезд по дороге разрешен для всех машин. "По состоянию на 07 часов 00 минут 12 апреля 2021 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", – сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 08:25 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, на КПП стоят большегруз и микроавтобус. На выезде из России видна очередь из грузовиков, ее конца не видно из-за поворота дороги. На самом КПП стоят грузовик, микроавтобус и легковая машина. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".