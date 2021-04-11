Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

11 апреля 2021, 21:44

Возобновлен проезд грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге, отчитались североосетинские спасатели. На КПП с российской стороны стоит большая очередь из фур.

Как писал "Кавказский узел", с 21.20 мск 9 апреля Военно-Грузинская автодорога была закрыта для всех автомобилей, с 11:40 мск сегодня было возобновлено движение легковых автомобилей. 11 апреля североосетинские спасатели сообщили, что выезда из России на КПП "Верхний Ларс" ожидают водители 348 большегрузов.

В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 15:20 мск 11 апреля, сообщило сегодня МЧС по Северной Осетии. По данным на 20:00 мск, дорога функционирует в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" в 21:40 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, на КПП видны два большегруза. На выезде из России видна очередь из грузовиков, ее конца не видно из-за поворота дороги, легковых автомобилей в ней нет. На самом КПП стоят несколько легковых машин и фур. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 12 апреля в грузинском селе Степанцминда идет снег с дождем при температуре воздуха + 2 градуса, скорость ветра - три метра в секунду. 12 апреля осадки не прекратятся, днем потеплеет до +2, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.