Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

11 апреля 2021, 12:58

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешен для легковых автомобилей и запрещен для фур, сообщили главное управление МЧС по Северной Осетии и Минрегионразвития Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 21.20 мск 9 апреля Военно-Грузинская автодорога была закрыта для всех автомобилей. 11 апреля североосетинские спасатели сообщили, что выезда из России на КПП "Верхний Ларс" ожидают водители 348 большегрузов.

В связи с расчисткой дорожного полотна в Грузии с 11.40 мск сегодня "разрешено движение для легковых автотранспортных средств, за исключением автобусов и большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - сообщило сегодня главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Движение на участке Военно-Грузинской автодороги, закрытом из-за угрозы схода лавин для всех видов транспорта, разрешено только для легковых автомобилей. "Режим лавинной опасности на участке Гудаури-Коби снят", - привел сообщение департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии "Интерфакс-Юг".

При этом отмечается, что на участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс передвигаться можно только без остановок и через лавинозащитные тоннели.

Движение на этом участке машин с прицепами и полуприцепами пока запрещен из-за снегопада, указано в сообщении.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" в 11.50 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна. На выезде из России видна очередь из грузовиков, ее конца не видно из-за поворота дороги, легковых автомобилей в ней нет. На самом КПП стоит одна легковая машина. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда идет снег с дождем при температуре воздуха + 2 градуса, скорость ветра - три метра в секунду. В ночь на 12 апреля осадки не прекратятся, похолодает до -2, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.