КПП "Верхний Ларс". Фото пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии. https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4431059

09 апреля 2021, 22:22

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" в направлении на выезд из России запрещен для всех автомобилей из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел",  7 апреля несмотря на отсутствие ограничений на проезд на российской стороне Военно-Грузинской дороги скопилась очередь из около 400 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская автодорога с 21.20 мск сегодня закрыта для всех автомобилей, сообщили спасатели. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии ... запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - сообщило на своем сайте Главное управление МЧС по Северной Осетии.

Скриншот изображения с камер на КПП "Верхний Ларс". https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.html

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 22.10 мск сегодня, на въезде в Грузию из России скопилась очередь из большегрузов, конца которой не видно из-за поворота дороги. На самом КПП также стоит один грузовик. На выезде из России в Грузию также наблюдается очередь из фур, не менее трех большегрузов стоят на КПП. Изображения с веб-камер контрольно-пропускного пункта на сайте "Край земли" обновляются каждые пять минут.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 10 апреля в грузинском селе Степанцминда прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит 0 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. Днем 10 апреля прогнозируется снег с дождем, температура воздуха и скорость ветра останутся прежнеми. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин", "Около 490 фур образовали очередь на КПП "Верхний Ларс".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 апреля 2021, 23:45

  • 1 Активисты призвали мэрию ускорить строительство приюта для бездомных животных в Нальчике

    Строительство приюта для бездомных собак в Нальчике необходимо, так как участились случаи нападения собак на людей, горожане боятся ходить по улицам, указал руководитель Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарии Евгений Бакаев. Решение о создании приюта принято своевременно, однако тянуть с его строительством до конца года не стоит, считает зоозащитница Юлия Долгополая.

09 апреля 2021, 22:43

  • 1 Политологи объяснили мотивы участия мэра Грозного в думских праймериз

    Рамзан Кадыров стремится дать своим родственникам федеральные перспективы и участие мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова в праймериз "Единой России" по кандидатам в Госдуму является для него одним из этапов набора политического веса, считают президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и политолог Андрей Серенко. Москве важна только управляемость Чечни, при сохранении этого условия любой кандидат в депутаты Госдумы от республики для нее приемлем, указал политолог Алексей Малашенко.

09 апреля 2021, 22:41

  • Родственники военнопленных разблокировали здание Минобороны Армении

    После встречи с главой Генштаба Армении родные пропавших без вести в ходе осенней войны и военнопленных отошли от ворот и пропускных пунктов Минобороны Армении, также родные пленных сняли блокаду на дорогах в Шираке. Однако участники встречи остались недовольны ее итогами, по их мнению, руководство Минобороны "не владеет ситуацией".

09 апреля 2021, 21:30

09 апреля 2021, 21:09

  • Депутаты уволили арестованного главу Майкопа

    Совет народных депутатов Майкопа принял решение о досрочном прекращении полномочий главы города Андрея Гетманова, находящегося под следствием по делу о вымогательстве. Исполняющим обязанности главы города назначен первый замглавы администрации Сергей Стельмах.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи