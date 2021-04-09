Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

09 апреля 2021, 22:22

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" в направлении на выезд из России запрещен для всех автомобилей из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля несмотря на отсутствие ограничений на проезд на российской стороне Военно-Грузинской дороги скопилась очередь из около 400 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская автодорога с 21.20 мск сегодня закрыта для всех автомобилей, сообщили спасатели. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии ... запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - сообщило на своем сайте Главное управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 22.10 мск сегодня, на въезде в Грузию из России скопилась очередь из большегрузов, конца которой не видно из-за поворота дороги. На самом КПП также стоит один грузовик. На выезде из России в Грузию также наблюдается очередь из фур, не менее трех большегрузов стоят на КПП. Изображения с веб-камер контрольно-пропускного пункта на сайте "Край земли" обновляются каждые пять минут.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 10 апреля в грузинском селе Степанцминда прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит 0 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. Днем 10 апреля прогнозируется снег с дождем, температура воздуха и скорость ветра останутся прежнеми. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.