Правительство Грузии объявило траур в связи со смертью четырех жителей Абхазии

09 апреля 2021, 13:09

В Грузии 10 апреля будет днем траура в память о четырех жителях Абхазии, утонувших при переходе реки Ингури, распорядился премьер-министр страны. Грузинская полиция и абхазские силовики начали расследование обстоятельств смерти людей.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта 2020 года власти Абхазии закрыли границу с Грузией из-за пандемии коронавируса, с тех пор ее неоднократно открывали на несколько дней. 7 апреля грузинские спасатели обнаружили в пограничной с Абхазией реке Ингури тела трех человек. Это жители Абхазии, которые пытались обойти погранпосты, заявили власти Грузии, обвинив в случившемся Россию.

3 июля 2020 года "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе.

В память о гражданах Грузии, погибших 7 апреля 2021 года на территории Абхазии, 10 апреля объявлено днем траура. "Государственные флаги Грузии будут приспущены на всей территории страны с 00:00 10 апреля, до 00:00 11 апреля", - процитировало сегодня распоряжение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили издание Report.ge.

Двое мужчин и две женщины пытались вброд перебраться через реку Ингури из села Тагилони (Гальский район Абхазии) в начале апреля. После этого связь с ними была потеряна. МВД Грузии начало расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "незаконное лишение свободы" и "доведение до самоубийства". По стандартному протоколу эту статью в Грузии возбуждают при обнаружении тела без первичных признаков насильственной смерти, проинформировал сегодня "Sputnik Грузия".

Тело четвертого погибшего было обнаружено вечером 7 апреля в районе села Орсания, сообщило в тот же день ИА "Интерпрессньюс".

Генпрокуратура Абхазии также провела проверку и подтвердила, что 6 апреля 47-летний Елгуджа Гвалия, 40-летняя Маквала Гамисония, 30-летняя Тамуна Цатава и 61-летний Тамази Басландзе "без действительных документов на право выезда из Республики Абхазия и въезда в Абхазию, а также без надлежащего разрешения компетентных органов" пересекли государственную границу вброд по реке Ингур. "В связи с большим уровнем воды в реке Ингур все четверо не справились с течением и утонули, а их тела прибило течением к берегу у села Шамгона", - отчиталась 8 апреля Генпрокуратура Абхазии.

Материалы проверки направлены в Службу госбезопасности Абхазии, говорится в сообщении на сайте ведомства. Также Генпрокуратура призвала всех жителей Абхазии пользоваться официальными пунктами пропуска.

Жители Гальского района, 95% которого составляют грузины, рассказывали что оформление пропуска в Сухуми стоит 1000 рублей или около 45 лари. Так как далеко не многие могут себе позволить такие траты, зачастую реку переходят вброд. Также из-за эпидемии коронавируса граждане Абхазии должны пять дней находиться на карантине, напомнило 9 апреля "Новости-Грузия".

Напомним, 18 марта представители движения "Время" и другие активисты провели в Тбилиси акцию протеста в связи со смертью 62-летней жительницы Гальского района Абхазии, которая выехала на лечение в Грузию, но умерла на карантине. Пятидневное пребывание на карантине ограничивает права людей, заявили участники акции.

Грузия считает Абхазию, как и Южную Осетию, территориями, оккупированными Россией, говорится в материале "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.