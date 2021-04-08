Правозащитники назвали необоснованным отказ восстановить Гасанова в Коллегии адвокатов Азербайджана

08 апреля 2021, 11:17

Азербайджанский юрист Алаиф Гасанов подал в суд на Коллегию адвокатов страны с требованием восстановить его членство в этом органе. Коллегия не принимает Гасанова в свои ряды по надуманному предлогу, считают член Платформы гражданского общества и глава Центра мониторинга политзаключенных.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября 2014 года Алаиф Гасанов был признан судом виновным по статье "Оскорбление" и приговорен к 240 часам общественных работ. Это послужило основанием для коллегии адвокатов исключить Гасанова из своих рядов, в результате чего он утратил право заниматься адвокатской практикой. В феврале 2017 года суд отклонил жалобу Гасанова на исключение его из коллегии адвокатов. В феврале 2020 года Бакинский административный суд на заседании по новому иску Гасанова к Коллегии адвокатов потребовал объяснений от этой структуры по вопросам, касающимся восстановления истца на работе. Юрист уверен, что был исключен из Коллегии адвокатов по политическим мотивам.

21 сентября 2014 года газета "Азадлыг" опубликовала открытое письмо Лейлы Юнус, в котором правозащитница сообщала, что на нее оказывает давление сокамерница Нурия Гусейнова. Адвокат Юнус Алаиф Гасанов подтвердил подлинность письма правозащитницы. Нурия Гусейнова подала иск против Гасанова, потребовав привлечь адвоката к уголовной ответственности по статье об оскорблении.

Алаиф Гасанов заявил, что был исключен из Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) в связи с вынесенным ему приговором по надуманному уголовному делу о диффамации.

"Истинной причиной этого наказания было предание мной огласке вопиющих нарушений прав моей подзащитной, директора Института мира и демократии Лейлы Юнус. Этот приговор был использован как повод, чтобы отстранить меня от адвокатуры, чтобы я не мог защищать граждан, преследуемых по политическим мотивам и вообще жертв произвола чиновников. Однако дисциплинарного производства против меня не было, и закон допускает восстановление моих адвокатских полномочий по истечении срока назначенного наказания", - рассказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, продолжил он, согласно статье 8.1 закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности Азербайджана", бывшие судьи и адвокаты могут подавать заявления о вступлении в КАА без тестового экзамена, а лишь по собеседованию.

"Я в 2017, 2018, и 2019 гг. обращался в квалификационную комиссию Коллегии адвокатов для прохождения устного собеседования. Каждый раз мне отвечали, что обращение принято и меня пригласят. Но меня не приглашали. В начале прошлого года я решил подать в суд на Коллегию адвокатов. Как только в Коллегии узнали об этом, то меня 14 января 2020 года сразу пригласили на собеседование и сказали, что о результатах сообщат. Спустя полтора месяца квалификационная комиссия признала меня непригодным к членству в КАА. При этом никаких разъяснений того, в чем заключается непригодность, не было предоставлено. Не получил я каких-либо разъяснений и от президиума коллегии адвокатов. Поэтому я обратился в Бакинский административный суд", - сказал Гасанов.

По его словам, Бакинский административный суд отказался рассматривать дело под предлогом того, что юрист прописан по месту жительства в Зардобском районе, и потому по территориальной юрисдикции дело должно рассматриваться в соответствующей региональной инстанции - Шекинском административном суде. 6 апреля состоялись слушания в этом суде.

"Я пригласил официальными письмами в суд главу КАА Анара Багирова, омбудсмена Сабину Алиеву и депутата от Зардоба Жалю Алиеву, чтобы они выслушали стороны и поняли, насколько необоснован отказ в восстановлении меня в коллегии. Но они не пришли в суд. В суде я ходатайствовал о вызове в суд того же Анара Багирова в качестве свидетеля. Ранее, он в интервью журналисту Авазу Зейналову на канале Youtube заявлял, что квалификационная комиссия не оценивает юридические знания кандидатов в адвокаты, а лишь проверяет их "способность говорить". То, что я могу говорить, наверное ни у кого не должно вызывать сомнений, поскольку я ранее работал адвокатом, и у меня есть еще многочисленные выступления на Youtube, собирающие до 1 млн просмотров. Но и это ходатайство не было удовлетворено", - рассказал Гасанов.

Он также ходатайствовал о привлечении Багирова в качестве его адвоката за государственный счет. "Может быть, таким способом он понял бы, насколько абсурден отказ мне в повторном приеме в коллегию. Но и это ходатайство было отклонено. Далее я представил суду два решения квалификационной комиссии, которая в одном признала "приемлемым" прием в КАА другого юриста Джамала Багирзаде, а спустя короткое время признала "неприемлемым". Это показатель стиля и методов квалификационной комиссии, которая легко может менять свои решения в угоду руководству КАА. Казалось бы, все очевидно - КАА не представило разумных доводов в пользу отказа мне в приеме в коллегию, а напротив аргументированно объяснила несостоятельность неудовлетворения моего заявления. Но суд отложил принятие решения и назначил следующее заседание на 16 апреля", - сообщил Алаиф Гасанов.

Он отметил, что КАА также не пояснила суду, по какому обращению Гасанова 14 января 2020 года его вызывали на собеседование. "Мне это принципиально важно. Потому что я трижды подавал заявления в квалификационную комиссию - в 2017, 2018 и 2019 гг. На основе этого решения я начну еще одну судебную тяжбу - по поводу отказа к рассмотрению моего обращения в двух других случаях", - сказал Гасанов.

По его словам, ЕСПЧ завершил в 2018-2019 гг. коммуникацию по двум его жалобам - на незаконной приговор и на необоснованное исключению из КАА.

В Шекинском административном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили проведение заседания по иску Гасанова к КАА. Представители президиума КАА оказались недоступны для комментариев.

Эксперт в области права, член Платформы гражданского общества Халид Агалиев считает нелогичным отказ Гасанову в повторном приеме в КАА.

"Его же исключали из-за не профессиональной непригодности или дисциплинарного нарушения. Он много лет работал адвокатом, причем не просто числился в членах коллегии, а реально вступал в делах, защищал большое число людей. Не утратил же он эти знания. В условиях, когда в стране острая нехватка адвокатов, в особенности в регионах, отказывать опытному юристу в приеме в адвокатуру абсолютно нелогично и неэффективно. Ведь Алаиф Гасанов вел многие дела в сельских районах страны, где есть большая потребность в адвокатах. Очевидно, что к нему есть неприкрытая предвзятость", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что юриста исключили из КАА по надуманному предлогу, "и сейчас также чинят препятствия для восстановления его адвокатской деятельности".

"Алаифа Гасанова отстранили по надуманному делу. Он защищал известную правозащитницу Лейлу Юнус. Адвокат лишь передал в СМИ заявление Юнус о ее травле сокамерницей. Но против адвоката состряпали диффамационный иск и его осудили по уголовному делу, что послужило поводом для его отстранения от адвокатуры. Алаиф Гасанов - известный юрист по защите прав человека. Он защищал многих активистов, в особенности в регионах страны, где острая нехватка юристов. И сейчас его не хотят вернуть в адвокатуру. В последние годы были отстранены многие известные адвокаты в области прав человека - Халид Багиров, Эльчин Намазов, Ирада Джавадова, Ялчин Иманов, Шахла Гумбатова", - ранее сказал Эльшан Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" сообщал о других случаях отстранения известных азербайджанских адвокатов от профессиональной деятельности. В марте этого года Институт прав человека Международной ассоциации юристов осудил лишение адвокатских полномочий Шахлы Гумбатовой. В июне 2018 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана решил через суд добиваться прекращения полномочий Ирады Джавадовой. Она назвала решение необоснованным, а правозащитники усмотрели в этом попытку властей избавиться от неугодного адвоката. В ноябре 2017 года были прекращены полномочия Ялчина Иманова. Комиссар Совета Европы предположил, что это решение Коллегии адвокатов стало местью за огласку информации о нарушениях прав человека.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".