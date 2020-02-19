Суд поддержал юриста Гасанова в требовании разъяснений от Коллегии адвокатов Азербайджана

19 февраля 2020, 21:28

Бакинский административный суд на заседании по новому иску юриста Алаифа Гасанова к Коллегии адвокатов Азербайджана потребовал объяснений от этой структуры по вопросам, касающимся восстановления истца на работе. Юрист уверен, что был исключен из Коллегии адвокатов по политическим мотивам.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября 2014 года Алаиф Гасанов был признан судом виновным по статье "Оскорбление" и приговорен к 240 часам общественных работ. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу Гасанова, и приговор вступил в силу. Это послужило основанием для коллегии адвокатов исключить Гасанова из своих рядов, в результате чего он утратил право заниматься адвокатской практикой. В феврале 2017 года суд отклонил жалобу Гасанова на исключение его из коллегии адвокатов.

21 сентября 2014 года газета "Азадлыг" опубликовала открытое письмо Лейлы Юнус, в котором правозащитница сообщала, что на нее оказывает давление сокамерница Нурия Гусейнова. Адвокат Юнус Алаиф Гасанов подтвердил подлинность письма правозащитницы. Нурия Гусейнова подала иск против Гасанова, потребовав привлечь адвоката к уголовной ответственности по статье об оскорблении.

Алаиф Гасанов рассказал, что предпринимал усилия для восстановления в Коллегии адвокатов (КА), однако тщетно, и потому решил вновь судиться с этой структурой. Согласно статье 8.1 закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности Азербайджана", бывшие судьи и адвокаты могут подавать заявления о вступлении в КА. При этом они освобождаются от этапа тестового экзамена и допускаются на заключительный этап конкурса - устное собеседование, пояснил Гасанов.

"В 2016 году меня допустили на устное собеседование, но под надуманным предлогом сочли, что я не обладаю "соответствующей квалификацией". И это при том, что я 21 год работал адвокатом. Меня исключили из КА не из-за дисциплинарных нарушений, а по надуманному уголовному политически мотивированному делу", - рассказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, несмотря на то, что он вправе ежегодно проходить устное собеседование для вступления в КА, больше его туда не приглашали.

"Я и в 2017, и в 2018, и 2019 годах обращался в Коллегию для прохождения устного собеседования. Каждый раз мне отвечали, что обращение принято и меня пригласят. Но я так и не дожидался приглашения. В законе конкретные сроки приглашения не указаны. Но если они не оговорены, то подразумевается, что реализация прав должна быть в разумные сроки. И если три года меня не приглашали, то о какой-либо разумности не может быть речи. В начале этого года я решил подать в суд на Коллегию адвокатов. Как только в Коллегии узнали об этом, то меня 14 января сразу пригласили на собеседование и сказали, что о результатах объявят. Прошло более месяца - никакого решения у них нет. При этом, трех бывших судей за этот период уже приняли в коллегию. Вообще, я не помню случая приема в КА бывших адвокатов. Но зато судьям не отказывают", - заявил Гасанов.

Судебное заседание по иску Гасанова против КА состоялось в Бакинском административном суде под председательством Эльнура Алиева 18 февраля.

По словам Гасанова, суд удовлетворил его ходатайство направить запрос в КА, чтобы она пояснила, какие ответы были даны на обращения юриста в 2017-2019 гг. о допуске его на устное собеседование и проводились ли в 2018-2019 гг. собеседования для бывших адвокатов. В связи с этим слушания были отложены до 30 марта.

"Для меня принципиально получение разъяснений из КА. Они должны ответить, на основе обращения от какого года 14 января они меня пригласили на собеседования. Если они ответят, что на основе последнего обращения, направленного в 2019 году, тогда возникнет вопрос, почему не были рассмотрены мои заявления от 2017 и 2018 гг. Если они пригласили по первому обращению от 2017 г., то в таком случае, почему они так долго затягивали с этим. Во всех случаях Коллегия адвокатов нарушила мои права, и я буду обжаловать это в судебном порядке, вплоть до обращения в ЕСПЧ", - отметил Гасанов.

По его словам, на рассмотрении ЕСПЧ находятся две его жалобы. По первой жалобе на исключение из КА производство было завершено еще в 2018, и вопрос - на стадии объявления решения. Второе дело касается неправомерного политически мотивированного приговора, и оно находится на рассмотрении ЕСПЧ, сказал Гасанов.

В Бакинском административном суде подтвердили проведение заседания по иску Гасанова и удовлетворении его ходатайства. Представители КА оказались недоступны для комментариев.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что юриста исключили из КА по надуманному предлогу, "и сейчас также чинят препятствия для восстановления его адвокатской деятельности".

"Алаифа Гасанова отстранили по надуманному делу. Он защищал известную правозащитницу Лейлу Юнус. Адвокат лишь передал в СМИ заявление Юнус о ее травле сокамерницей. Но против адвоката состряпали диффамационный иск и его осудили по уголовному делу, что послужило поводом для его отстранения от адвокатуры. Алаиф Гасанов - известный юрист по защите прав человека. Он защищал многих активистов, в особенности в регионах страны, где острая нехватка юристов. И сейчас его не хотят вернуть в адвокатуру. В последние годы были отстранены многие известные адвокаты в области прав человека - Халид Багиров, Эльчин Намазов, Ирада Джавадова, Ялчин Иманов, Шахла Гумбатова", - сказал Эльшан Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в декабре 2019 года 42 правозащитных организации потребовали прекратить давление на адвокатов в Азербайджане.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".