Очередь из 400 фур образовалась на "Верхнем Ларсе"

06 апреля 2021, 11:22

Водители примерно 400 большегрузных машин ожидают на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии отмены запрета на проезд по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 6 апреля спасатели ввели временный запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На Военно-Грузинской дороге скопилась очередь из около 400 большегрузов, водители которых ожидают разрешения на проезд через КПП "Верхний Ларс". Очередь образовалась на российской стороне, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" в 10.50 мск, дорога на въезде в Россию из Грузии свободна, на самом КПП также нет машин. На выезде из России видно скопление грузовиков. При этом на самом КПП автомобилей нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда прогнозируется слабый дождь при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 7 апреля ожидается снегопад, температура понизится до -3, скорость ветра останется прежней Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".