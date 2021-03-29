Состояние правозащитника Эльчина Мамеда ухудшилось в тюрьме

29 марта 2021, 09:35

Азербайджанский правозащитник Эльчин Мамед, осужденный по обвинению в краже, пожаловался на боли в ногах и затруднения при ходьбе, сообщили коллеги Мамеда.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года Сумгаитский горсуд признал Эльчина Мамеда виновным в краже и незаконном хранении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. 20 февраля апелляционный суд оставил приговор в силе, не став разбираться в "очевидных нестыковках" в деле, рассказал адвокат Мамеда.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию после того, как жительница Сумгаита заявила, что после обращения к нему за правовой помощью обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов).

Состояние Эльчина Мамеда ухудшилось в тюрьме, сообщила организация "Правовое просвещение молодежи Сумгаита", которую возглавляет Мамед.

По данным организации, у Мамеда опухли ноги, и ему стало трудно ходить. Кроме того, Мамед болен гепатитом, сообщил в ночь на 29 марта Turan.

Эльчин Мамед - глава неправительственной организации "Правовое просвещение молодежи Сумгаита" и главный редактор сайта "Юкселиш намине" (Во имя возрождения). Он настаивает на своей невиновности. Мамед назвал обвинения "бредом" и связал дело против него с критическим отчетом о положении прав человек в Азербайджане, опубликованным возглавляемым им НПО.

Напомним, правозащитная организация Amnesty international требовала освободить Мамеда, указывая, что уголовное дело основывается на надуманных обвинениях и является местью за его правозащитную работу и критические отчеты о ситуации с правами человека в Азербайджане. Союз "За свободу политзаключенных" Азербайджана признал Эльчина Мамеда политзаключенным.

Эльчина Мамеда задержали, а затем арестовали "по сфабрикованным обвинениям", заявила Amnesty International. "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", - говорится в заявлении, размещенном 3 апреля 2020 года на сайте организации.

Содокладчик Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл, а затем международная правозащитная организация Human Rights House ранее заявляли, что азербайджанские власти подавляют свободу слова, прикрываясь борьбой с распространением коронавируса, и преследуют оппозиционеров по надуманным обвинениям. HRHF, в частности, указала и на дело Эльчина Мамеда.

Показания против Эльчина Мамеда дала женщина, которая ранее подавала ложную жалобу против редактора сайта criminal.az Анара Мамедова, пояснил в феврале "Кавказскому узлу" общественный защитник осужденного, зампредседателя организации "Правовое просвещение молодежи Сумгаита" Эльчин Гасанов. "Мы убеждены, что драгоценности и боеприпасы были подброшены заранее. С какой стати Мамед, если он действительно украл драгоценности, стал бы прятать их у себя в офисе, зная об опасности проведения там обыска? Ведь Эльчин сам юрист и прекрасно знает все эти нюансы. С другой стороны, Эльчин всегда был под давлением из-за правозащитной и журналистской работы, и он никогда не создал бы условий, чтобы была почва для обвинений против него", - подчеркнул Гасанов.

Редактор сайта Criminal.az Анар Мамедов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что эта женщина жаловалась на него в полицию. "Ее жалобу использовали как повод для вызова меня в полицию и оказания давления. Правда, ее жалоба не вызвала правовых последствий. Но все равно это использовалось для давления на меня в связи с журналистской работой", - заявил Мамедов.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".