Замглавы полиции Грузии ушел в отставку после скандального телеэфира

23 марта 2021, 11:25

Заместитель главы МВД Грузии Каха Сабанадзе объявил, что покидает свою должность после того, как местная телекомпания обнародовала интервью бывшего силовика, рассказавшего о тайной слежке за политическими и религиозными лидерами.

Как сообщал "Кавказский узел", политическая обстановка в Грузии обострилась в связи с проведением выборов в парламент, которые прошли 31 октября 2020 года. Властям и оппозиции не удалось прийти к компромиссу по вопросу освобождения политзаключенных. 23 февраля полиция провела в Тбилиси спецоперацию по задержанию лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. 18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке в связи с неисполнением решения суда о задержании Мелии. 22 февраля на пост премьер-министра Грузии был назначен Ираклий Гарибашвили.

16 февраля парламент Грузии лишил депутатской неприкосновенности председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, который обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем (части 1 и 2 статьи 225 УК Грузии). 17 февраля суд в Тбилиси постановил арестовать оппозиционера. После отставки Гахарии МВД страны объявило, что исполнение решения суда об аресте Мелии отложено на некоторое время. Оппозиционеру грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Заместитель министра внутренних дел Грузии Каха Сабанадзе объявил об уходе в отставку после публикации в прессе интервью с бывшим сотрудником Службы госбезопасности Грузии (СГБ) рассказавшем, в частности, о противостоянии спецслужб участникам акции протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года, сообщил сегодня "Интерпрессньюс".

Увольнение с должности будет способствовать объективному расследованию информации, изложенной в интервью, пояснил Сабанадзе. "Хочу откликнуться на показанные в последний период сюжеты в медиа и подчеркнуть, что на протяжении лет я служил государству и защищал закон, скрупулезное исполнение которого было, есть и будет для меня первостепенным. Думаю, что вышеупомянутые факты требуют изучения, соответственно, должно быть проведено полноценное и объективное расследование, которое установит правду. Исходя из этого, в целях обеспечения доверия к следственному процессу, я покидаю должность! Думаю, это будет прецедентом для всех должностных лиц действовать с высоким стандартом ответственности в случае объективного появления вопросов в обществе", – привело издание запись Сабанадзе в Facebook.

Видеозапись интервью с бывшим сотрудником СГБ Грузии опубликовал в том числе 21 марта телеканал "Мтавари архи". В частности, бывший силовик рассказал о приказах, полученных во время акций протеста в июне 2019 года, а также о слежке за политическими и религиозными лидерами. По его словам, в 2014 году ему было поручено проникнуть в дом юриста Аны Долидзе и установить камеры наблюдения. Долидзе позже занимала должность заместителя министра обороны, была парламентским секретарем президента и членом Высшего совета юстиции. Камеры были сняты после того, как были получены видеозаписи о ее личной жизни, сообщило сегодня издание "Грузия Online".

Также бывший сотрудник спецслужбы рассказал, что запустил вирусные программы в персональный компьютер шейха Управления мусульман Грузии Вагифа Акперова для получения личной информации, а во время акций протеста в 2019 году Сабанадзе поручил ему поджечь монитор, на котором транслировались выступления во время митингов. Бывший силовик уточнил, что перерезал линию электропередачи, но не стал поджигать монитор, потому что боялся взрыва. По его словам, 20 июля ему было поручено установить устройство слежения на машину акционера телекомпании "Мтавари архи" Георгия Руруа, сказано в публикации.

Напомним, что 30 июля Тбилисский городской суд признал акционера оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари архи" Георгия Руруа виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Оппозиция настаивала на освобождении Руруа наряду с генсеком "Европейской Грузии" Георгием Угулавой и основателем "Победившей Грузии" Ираклием Окруашвили. Из-за отказа властей сделать это оппозиционные депутаты не стали выполнять достигнутую с "Грузинской мечтой" договоренность о голосовании за изменение системы парламентских выборов, которые прошли 31 октября 2020 года.

Осенью 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы, и отказалась участвовать в работе парламента. В стране начались акции протеста с требованием провести повторные выборы. В январе парламент Грузии попросил Венецианскую комиссию оценить пакет законопроектов о прекращении финансирования партий за бойкот заседаний. "Кавказский узел" собрал новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".