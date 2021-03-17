Журналистка "Кавказского узла" задержана на пикете в поддержку ингушских активистов

17 марта 2021, 14:07

В Ессентуках полиция задержала корреспондента "Кавказского узла" Алену Садовскую, которая проводила одиночный пикет у здания городского суда. Журналистка протестовала против содержания в СИЗО ингушских активистов.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта Зарифа Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест, а 16 марта Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и постановил вернуть активистку под стражу. После этого лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе. Адвокат Магомед Абубакаров будет обжаловать возвращение Саутиевой в СИЗО.

Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых.

Сегодня состоялся одиночный пикет у Ессентукского горсуда. Журналист Алена Садовская вышла к зданию суда в 12:25 мск с плакатами "Нет политической расправе! Отпустите невиновных!" и "Хватит пытать людей незаконной стражей!".

Садовская в телефонном разговоре сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что выражает свое возмущение "несправедливым решением Ставропольского краевого суда", который 16 марта удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил озвученное 10 марта решение Пятигорского городского суда о замене ингушской активистки Зарифы Саутиевой содержания в СИЗО на домашний арест. Женщина находилась в следственном изоляторе около двух лет.

В 12:55 мск к участнице пикета подошли трое полицейских, забрали паспорт. В 13:40 активистку задержали и отправили в городской отдел МВД, расположенный в доме №3 на улице Чкалова. В настоящее время активистка находится в отделении полиции. По словам Садовской, полицейские хотели ее сфотографировать в отделении, но она не разрешила им этого сделать.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Алена Садовская участвует в освещении судебного процесса в отношении лидеров ингушского протеста. Садовская сегодня не исполняла редакционное задание, а проводила пикет в качестве активиста.

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.