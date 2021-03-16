Участники акции протеста в Кутаиси. 14 марта 2021 года. Кадр видео Sputnik Georgia https://www.youtube.com/watch?v=_PYMxCHzptg

16 марта 2021, 13:32

Власти упрекнули противников Намахванской ГЭС в политизации протеста

Участники протестов против строительства Намахванской гидроэлектростанции все сильнее политизируют этот вопрос, включив в число требований отставку главы Минэкономики, указала министр Натия Турнава. Настроения протестующих подогреваются оппозицией, которая использует эту проблему в политических целях, отметил политолог Гела Васадзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта защитники природы, гражданские активисты и политики приняли участие в акции протеста на центральной площади Кутаиси. Власти Грузии отказываются от диалога с противниками строительства Намахванской ГЭС, заявили протестующие и потребовали отставки главы Минэкономики Натии Турнава. Если власти проигнорируют требования противников строительства Намахванской ГЭС, то масштабные протесты будут начаты в Тбилиси, пригрозили активисты.

К 8 марта жители села Намахвани добились приостановки строительства гидроэлектростанции на реке Риони, которое ведет компания ЭНКА. 10 марта, на 136-й день протестов, около 50 активистов установили палатки на месте запланированного строительства ГЭС, чтобы спецтехника не могла начать работы. Ранее, 5 марта, с активистами встретилась министр экономики Грузии Натиа Турнава. Во время встречи она пообещала, что правительство пересмотрит контракт с ЭНКА, рассказали активисты.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что не намерена уходить в отставку, как того потребовали 14 марта участники акции протеста в Кутаиси против строительства Намахванской ГЭС. "Что касается отставки или назначения, хочу напомнить всем, что отставка или назначение члена правительства Грузии – прерогатива премьер-министра, а не требование, высказанное каким-либо активистом. Мы предоставили очень важные предложения и решения как населению, так и экспертам. Наши двери по-прежнему открыты для диалога, но на этой конструктивной платформе", – привело сегодня слова министра издание Newstbilisi.info.

Натия Турнава добавила, что движение против строительства Намахванской ГЭС становится все более радикальным, сообщило сегодня ИА "Новости Грузия". "Очень жаль, что это протестное движение постепенно становится все более радикальным. Он идет в сторону радикализации, и доказательством этого является то, что вчерашний митинг был вызван чисто политическими требованиями, не имеющими ничего общего с экологией", – привело сегодня агентство слова Турнавы.

Также министр подчеркнула, что власти Грузии не намерены следовать языку ультиматума, на котором противники строительства ГЭС пытаются говорить с ними. "Язык ультиматума для нас неприемлем", – привело сегодня слова Турнавы ИА "Грузия Online".

Представители некоторых грузинских оппозиционных партий после митинга в Кутаиси 14 марта выразили поддержку протестующим. В частности, партия "Стратегия Агмашенебели" потребовала объявить мораторий на строительство Намахванской ГЭС. "Необходимо выработать консенсус, чтобы не навредить интересам страны кабальным договором, не нанести вред уникальной природе, и обезопасить местное население в сейсмически активной зоне", – привело 15 марта заявление партии издание "Эхо Кавказа".

Оппозиция использует протест против строительства Намахванской ГЭС в политических целях, считает политолог Гела Васадзе. "Как только оппозиция чует запах крови, она неминуемо бросается на власть, и в данном случае все развивается по такому сценарию, тем более, когда власти предоставляют такой прекрасный повод – социальный бунт. Политиков нельзя осуждать или приветствовать, это в их природе", – приведены в публикации его слова.

Власти и противники строительства электростанции должны найти компромисс, поскольку Грузии необходимы новые мощности по выработке электроэнергии, считает директор World Experience for Georgia Мурман Маргвелашвили. "Людей надо успокоить – электростанции строятся во всем мире, и только у нас все вылилось в нерешаемую проблему. Природе наносит вред любое строительство, даже фундамент дома, но это не повод, чтобы заморозить все стройки, нужен разумный диалог, и нужны уступки с обеих сторон", – привело его слова "Эхо Кавказа".

Примечание:

"Строительством Хуневи-ГЭС в Грузии заинтересовалась турецкая компания", "Грузинские экологи выступили против строительства Намахванской ГЭС", "Грузия заключила соглашение с турецкой компанией о строительстве каскада ГЭС".

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