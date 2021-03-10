10 марта 2021, 20:38

Нальчанка обвинена в мошенничестве с маткапиталом на 103,7 миллиона

Жительница Нальчика участвовала в мошеннической схеме по использованию материнского капитала, в результате которой было похищено 103,7 миллиона рублей, озвучили свою версию следователи.

По версии следствия, жительница Нальчика, действуя в составе организованной группы, изготовила фиктивные документы на право распоряжаться средствами материнского капитала, которые предоставила в управление Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии. На основании этих документов деньги были перечислены на счет организации, специально созданной преступной группой. "В результате было похищено более 103,7 млн рублей, выделенных на реализацию мер государственной поддержки семей, имеющих детей", - сообщила Генпрокуратура России.

Жительница Нальчика обвиняется по части 4 статьи 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат... в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 159.2 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе в полицию Нальчика поступили жалобы от людей, ставших жертвами мошеннической схемы. Полиция насчитала 600 потерпевших. Четыре жительницы Кабардино-Балкарии были задержаны по подозрению в обмане вкладчиков финансовой пирамиды на 120 миллионов рублей.

Примечание:

"Жительница Карачаево-Черкесии обратилась за помощью к Колокольцеву по делу о хищении маткапитала", "Многодетная мать из Нальчика пожаловалась на чиновников", "Опекун из Дагестана задержан по делу о хищении денег детей-инвалидов".

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