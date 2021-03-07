07 марта 2021, 02:25
Фильм грузинского режиссера получил приз Берлинского кинофестиваля
Награду Международной федерации кинопрессы "Фипресси" на фестивале Берлинале получила картина грузинского режиссера Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?"
Фильм совместное производство Германии и Грузии "Что мы видим, когда смотрим в небо?" грузинского режиссера Александра Коберидзе принял участие в главном конкурсе Берлинале. Это первый случай в XXI веке, когда фильм грузинского режиссера был выбран для главной программы Берлинале. Александр Коберидзе получил награду Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.
Жюри, состоящее из членов FIPRESCI, действует на многих международных кинофестивалях и отмечает фильмы смотров специальными премиями. Цель организации - способствовать развитию мирового киноискусства и отставить интересы журналистов, пишущих о кино, говорится на официальном сайте организации.
Главных героев в фильме "Что мы видим, когда смотрим на небо?" сыграли Георгий Бочоришвили, Вахтанг Панчулидзе, Ани Карселадзе, Олико Бакрадзе и Георгий Амброладзе. Фильм снимался в Кутаиси.
По словам Ани Карселадзе, зрители признались ей после просмотра фильма, что "если раньше они считали городом влюбленных Париж, то теперь считают что это Кутаиси". (Фильм снимался в Кутаиси), пишет 6 марта "Евроньюс Грузия".
Главными героями фильма являются Лиза и Георгий, который случайно встречаются на улице в Кутаиси и влюбляются с первого взгляда. Прежде, чем продолжить путь, они договариваются встретиться на следующий день, но некий незнакомец накладывает на них проклятие, и на следующий день Лиза и Георгий просыпаются с совершенно иной внешностью.
Издание ScreenDaily назвало работу Коберидзе "изобретательным, свободным приключением в кинематографических возможностях". На сайте кинофестиваля в краткой аннотации работа называется "поэзией, которая позволяет Александру Коберидзе сделать видимым и повествовательным в кино все, что мы редко воспринимаем в повседневной жизни».
71-й Берлинский кинофестиваль из-за пандемии коронавируса проходил онлайн. Пять дней критики оценивали 15 фильмов основного конкурсного показа. Второй этап фестиваля запланирован на 9-20 июня, когда у зрителей будет возможность посмотреть все фильмы программы в кинотеатрах или на открытых площадках, пишет "Киномания".
Фильм был произведен Немецкой академией кино и телевидения в Берлине (DFFB) при участии продюсера Мариам Шатберашвили в совместном производстве с продюсерской компании Sakdoc Film.
Коберидзе - не новичок на кинофестивалях, его полнометражный фильм «Пусть лето никогда не придет снова» получил премию Немецкой ассоциации кинокритиков в 2018 году. Этот фильм стал лауреатом двух наград Международного кинофестиваля в Марселе 2017 года.
Последней работой грузинского режиссера, выбранной для главной программы Берлинале, стал фильм Темура Баблуани "Солнце бессонных", который получил в 1993 году "Серебряного медведя" за "выдающиеся художественные достижения", пишет "Спутник-Грузия".
На фестивале 2021 года был также показан документальный фильм грузинского режиссера Саломе Джаши "Укрощение сада".
Ранее "Кавказский узел" также писал, что фильм грузинского режиссера Дэи Кулумбегашвили "Начало", рассказывающий о конфликте группы Свидетелей Иеговы (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда) с экстремистами, получил в 2020 году четыре приза международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, в том числе главный приз "Золотая раковина".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"