Фильм грузинского режиссера получил приз Берлинского кинофестиваля

07 марта 2021, 02:25

Награду Международной федерации кинопрессы "Фипресси" на фестивале Берлинале получила картина грузинского режиссера Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?"

Фильм совместное производство Германии и Грузии "Что мы видим, когда смотрим в небо?" грузинского режиссера Александра Коберидзе принял участие в главном конкурсе Берлинале. Это первый случай в XXI веке, когда фильм грузинского режиссера был выбран для главной программы Берлинале. Александр Коберидзе получил награду Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Жюри, состоящее из членов FIPRESCI, действует на многих международных кинофестивалях и отмечает фильмы смотров специальными премиями. Цель организации - способствовать развитию мирового киноискусства и отставить интересы журналистов, пишущих о кино, говорится на официальном сайте организации.

Главных героев в фильме "Что мы видим, когда смотрим на небо?" сыграли Георгий Бочоришвили, Вахтанг Панчулидзе, Ани Карселадзе, Олико Бакрадзе и Георгий Амброладзе. Фильм снимался в Кутаиси.

По словам Ани Карселадзе, зрители признались ей после просмотра фильма, что "если раньше они считали городом влюбленных Париж, то теперь считают что это Кутаиси". (Фильм снимался в Кутаиси), пишет 6 марта "Евроньюс Грузия".

Главными героями фильма являются Лиза и Георгий, который случайно встречаются на улице в Кутаиси и влюбляются с первого взгляда. Прежде, чем продолжить путь, они договариваются встретиться на следующий день, но некий незнакомец накладывает на них проклятие, и на следующий день Лиза и Георгий просыпаются с совершенно иной внешностью.

Издание ScreenDaily назвало работу Коберидзе "изобретательным, свободным приключением в кинематографических возможностях". На сайте кинофестиваля в краткой аннотации работа называется "поэзией, которая позволяет Александру Коберидзе сделать видимым и повествовательным в кино все, что мы редко воспринимаем в повседневной жизни».

71-й Берлинский кинофестиваль из-за пандемии коронавируса проходил онлайн. Пять дней критики оценивали 15 фильмов основного конкурсного показа. Второй этап фестиваля запланирован на 9-20 июня, когда у зрителей будет возможность посмотреть все фильмы программы в кинотеатрах или на открытых площадках, пишет "Киномания".

Фильм был произведен Немецкой академией кино и телевидения в Берлине (DFFB) при участии продюсера Мариам Шатберашвили в совместном производстве с продюсерской компании Sakdoc Film.

Коберидзе - не новичок на кинофестивалях, его полнометражный фильм «Пусть лето никогда не придет снова» получил премию Немецкой ассоциации кинокритиков в 2018 году. Этот фильм стал лауреатом двух наград Международного кинофестиваля в Марселе 2017 года.

Последней работой грузинского режиссера, выбранной для главной программы Берлинале, стал фильм Темура Баблуани "Солнце бессонных", который получил в 1993 году "Серебряного медведя" за "выдающиеся художественные достижения", пишет "Спутник-Грузия".

На фестивале 2021 года был также показан документальный фильм грузинского режиссера Саломе Джаши "Укрощение сада".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что фильм грузинского режиссера Дэи Кулумбегашвили "Начало", рассказывающий о конфликте группы Свидетелей Иеговы (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда) с экстремистами, получил в 2020 году четыре приза международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, в том числе главный приз "Золотая раковина".