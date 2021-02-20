Жители Шахт пожаловались на срыв сроков переселения из аварийных домов

20 февраля 2021, 18:13

Администрация Шахт не выполняет обещания по переселению жильцов аварийных домов, ссылаясь на отсутствие финансирования, заявили горожане. Добиться положенного по закону жилья сложно, даже имея на руках решение суда, указал юрист Евгений Трифонов.

Жительница Шахт Валентина Величанская рассказала сегодня на сходе жильцов аварийных домов, что проживает в двухэтажном доме по улице Еременко 5, который, как и соседний дом, был признан аварийным еще в 2017 году. Власти Шахт обещали расселить дом еше летом 2020 года, но до сих пор не сделали этого, указала она. "В нашем доме шесть семей и в соседнем 13 семей, если я не ошибаюсь", - сообщила Величанская. Дом, по ее словам, "весь трещит". "Кирпичи падают, по дому трещины, сырость и грибок", - рассказала Валентина Величанская корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что мэрия предлагала переселиться в общежитие, но Величанская и ее муж сочли этот вариант неприемлемым. "Мы обратились в мэрию к господину Назарову. Он сказал, что денег на переселение нет - область не дает. Но предложил переселить нас в общагу, на девять квадратных метров. Как я могу туда переселиться с мужем, куда мебель поставлю? Это просто издевательство. Ну и также мы все переживаем, что если туда переселимся, то потом нам ничего не дадут, там и останемся жить. У меня 80 квадратов сейчас квартира. Всю жизнь проработала медиком и вот сейчас столкнулась с такой проблемой, нас никто не хочет слушать", - посетовала жительница Шахт.

Жильцы улицы Еременко готовы к многодневному протестному шествию, заявила Величанская. "Мы уже хотели идти пешком на Москву, как раньше ходоки ходили. Вот если до середины лета нам ничего не дадут, то соберемся и пойдем пешком на Москву в июне-июле", - сказала она.

По словам еще одного бывшего медработника, Зои Горбатовой, она всю жизнь прожила в доме по Еременко, 5. Сейчас она проживает там вместе с мужем и внуком. Дом построен 1926 году, и сейчас весь в трещинах, отваливаются куски штукатурки, полы прогнили. "Это и в подъезде, и в квартирах. Ремонт сами делаем. На днях с крыши упал кирпич - поломал навес в подъезд. Хорошо, в этот момент никто там не шел, а то убило бы", - рассказала Горбатова.

Она подтвердила, что власти обещали переселение еще в 2020 году. "А сейчас сказали, что в 2025 году, так как нет на переселение денег. Но вы меня извините - мне страшно в таком доме жить. Не дай бог, он рухнет, и мы окажемся под обломками. Никто не хочет нас слушать, уже даже не знаем, куда обращаться. Видимо, поход на Москву - это последний шанс привлечь внимание к нашей проблеме", - сказала Горбатова корреспонденту "Кавказского узла".

21-летняя Валентина Мороз рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что прописана в доме, который уже снесен. "Дом по улице Производственная, 2 в 2007 году признали аварийным, в нем проживало 13 семей. До 2017 года я с отцом жила в этом доме, но потом жить там стало опасно, и мы сняли квартиру, после чего про нас, как-то так вышло, забыли. Всех, кто там жил, переселили, а нас нет. Когда я поступала в учебное учреждение, я меняла паспорт, и мне делали прописку, и прописали в этом доме, который на тот момент уже был разрушен - на его месте была груда кирпичей. В администрации нам сказали, что это произошло из-за того, что перепутали нумерацию домов и квартир. Мы проживали в квартире 13, а у них по бумагам - в квартире 9. Как такое могло случиться, непонятно", - возмутилась девушка.

По ее словам, чиновники ничего не обещают. "Обращалась в администрацию города. Там мне сказали, что получить жилье шансов мало, это меня крайне удивляет. Как вариант, предложили снова встать в очередь. Обращалась и к президенту - оттуда пришел ответ, что по моему делу сейчас разбираются в области. Также писала заявление на имя депутата государственной думы от КПРФ Коломейцева Николая. Как я поняла, после этого вроде как прокуратура пообещала обратиться в суд с требованием обязать администрацию предоставить нам жилье. В данное время чиновники ничего не предложили, даже временного жилья", - заключила она.

Валентина Мороз пожаловалась, что снимает сейчас с отцом квартиру за девять тысяч рублей в месяц. "Я учусь, живем только на папину пенсию - 13 тысяч. Вот и представьте: девять отдаем за жилье и четыре остается на жизнь. Практически во всем приходится себе отказывать, денег не хватает даже на еду. Мы не живём, а выживаем", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Права жителей аварийных домов нарушены, но обращение в суд вряд ли поможет, считает юрист Евгений Трифонов, проживающий в Шахтах и знакомый с проблемой. "Здесь нарушения как самого порядка расселения, которое установлено законом, так и нарушение правил и норм, которые должны обеспечивать благоустройство местных территорий. Установлены четкие правила: дома эти должны расселяться в определенный срок с момента признания их аварийными. Под это должны выделяться денежные средства. Но каждый раз эти сроки не соблюдаются, и когда люди указывают на закон, чиновники отвечают, что поделать ничего не могут - им не пришли деньги из области. Люди могут подать в суд, и они выиграют этот суд, но администрация города может сказать, что да, мы исполним решения суда, но как только появятся деньги, потому что мы работаем в рамках своего бюджета. Вот такая коллизия", - пояснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

В администрации города Шахты корреспонденту "Кавказского узла" отказались дать оперативный комментарий о ситуации с расселением из аварийных домов, предложив обратиться в администрацию с официальным письменным запросом.