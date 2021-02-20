Противники Пашиняна заблокировали улицы в Ереване

20 февраля 2021, 16:51

Тысячи человек собрались в Ереване на митинг, посвященный 33-летию Карабахского движения. Лидеры оппозиции озвучили на акции требование об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты, скандируя лозунг "Армения без Никола", перекрыли несколько столичных улиц.

Как писал "Кавказский узел", подписание 9 ноября 2020 года мирного соглашения между сторонами карабахского конфликта спровоцировало акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Большинство из них организовали семнадцать оппозиционных сил, которые также создали "Комитет спасения". Пашиняна призвали уйти в отставку президент Армении, а также католикос всех армян Гарегин Второй. 9 февраля акцию протеста с требованием об отставке правительства страны провели активисты "Дашнакцутюн", десятки протестующих были задержаны. Как констатировали аналитики, протесты против Пашиняна не стали общенародными, у оппозиции нет четкой повестки и стратегии.

Сегодня в Ереване был организован митинг, посвященный 33-летию Карабахского движения. Участники митинга требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В феврале 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР приняла обращение о присоединении к Армении. Этот шаг привел к массовым межэтническим столкновениям, завершившимся изгнанием армян из большинства городов и районов Азербайджана, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке " Общие сведения о Нагорном Карабахе ".

Сторонники оппозиции перекрыли площадь Франции близ Театра оперы и балета, проспект Маштоца и начало проспекта Баграмяна. Участники акции скандируют лозунг "Армения без Никола". Полиция предупредила активистов по громкоговорителю о противозаконности этих действий, однако не разгоняет протестующих, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 16.24 мск 20 февраля.

На митинг, по оценкам организаторов, пришли несколько десятков тысяч человек. Полиция оценила число участников в 10 тысяч человек. Организаторы митинга заявили, что такие акции будут продолжаться и дальше.

Оппозиционный лидер, член комитета "Карабах" Вазген Манукян заявил, что "Армения стоит перед катастрофой". "Чтобы выйти из этого положения, нужно избавиться от действующих властей", сказал он.

Раскритиковав мирное соглашение, Манукян указал, что отказаться от него невозможно, поскольку за этим вновь последует война.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте . Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

При этом один пункт соглашения должен быть изменен, указал Манукян. "Этот пункт касается договоренностей о прокладке по территории Армении железной дороги", - сказал он.

Азербайджанские власти рассчитывают восстановить железнодорожное сообщение со своим анклавом, Нахичеванью. Для этого из Горадиза, расположенного в Физулинском районе Азербайджана, до перешедшего под контроль Баку Зангилана (армянское название - Ковсакан) на границе с Арменией уже запланировано строительство скоростной железной дороги. Баку настаивает, что это выгодно и Армении, которая получит возможность транспортного сообщения с Россией и Ираном через территорию Азербайджана. На встрече с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном в Москве 11 января Ильхам Алиев получил подтверждение планам возобновить железнодорожное сообщение с Нахичеванью.

Кроме того, по словам Манукяна, границы Армении должны охранять собственные войска, а не войска чужой страны.

"С Россией можно дружить и сотрудничать, но наши границы - это наши границы, и защищать их должны мы. Мы обязаны возродить нашу армию. Мы не должны упасть в полную зависимость от России. Наша страна превращается в полицейскую страну", - заявил оппозиционер.

Оппозиция назвала Вазгена Манукяна своим кандидатом в премьер-министры Армении. Он уже возглавлял правительство и Минобороны в кризисный период и является подходящей кандидатурой , заявили участники протестов в Ереване.

Бывший премьер Армении Грант Багратян, в свою очередь, заявил на митинге о "катастрофической ситуации экономики страны". По его словам, во всех отраслях в период правления Никола Пашиняна зафиксирован спад, и "допустить продолжения этой ситуации недопустимо".

Член партии Армянского революционного фронта " Дашнакцутюн" Гегам Манукян призвал всех граждан Армении присоединиться к требованию об отставке Никола Пашиняна. Он указал, что в ближайшее время планируется организовать Всеармянский форум, на котором будет представлена "дорожная карта" по выходу из кризиса. Член партии Армянского революционного фронта " Дашнакцутюн"призвал всех граждан Армении присоединиться к требованию об отставке Никола Пашиняна. Он указал, что в ближайшее время планируется организовать Всеармянский форум, на котором будет представлена "дорожная карта" по выходу из кризиса.

Никол Пашинян после поражения в войне ведет себя так, как будто ничего не произошло, возмутилась член бывшей правящей Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян. "Пашинян хочет, чтобы народ думал, что, избавившись от Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), мы заживем прекрасно, что, когда открыются границы, у нас будет безопасность - не понимая, что таким образом мы не будем знать, с какой стороны к нам подберется враг", - сказала Ованнисян.

Армия проиграла войну из-за того, что после "бархатной революции" 2018 года общество оказалось разделенным, заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Он обвинил Пашиняна в том, что власти не занимались закупками новейшего вооружения.

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян также раскритиковал Пашиняна, заявив о растущих экономических проблемах. Царукян добавил, что видит выход из положения лишь в отставке Никола Пашиняна. Он призвал граждан не эмигрировать. "Страна выйдет из этого положения, и очень скоро", - заверил оппозиционер.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".