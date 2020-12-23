Участники протестов назвали Манукяна оптимальной заменой Пашиняну

23 декабря 2020, 17:41

Вазген Манукян, которого оппозиция хочет видеть премьер-министром Армении, уже возглавлял правительство и Минобороны в кризисный период и является подходящей кандидатурой, заявили участники протестов в Ереване. Протесты против Пашиняна не стали общенародными, у оппозиции нет четкой повестки и стратегии, констатировали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря центр протестов в Ереване переместился с площади Свободы на площадь Республики. Между протестующими, требующими отставки Пашиняна, и силовиками возникла потасовка. Однако митингующим удалось разбить на площади палаточный лагерь и разжечь костры, они заявили о начале бессрочной акции протеста перед зданием правительства.

3 декабря 17 политических сил объявили своим кандидатом в премьеры главу Национально-демократического союза Вазгена Манукяна. Еще одна партия, "Просвещенная Армения", заявила о притязаниях на пост премьера своего лидера Эдмона Марукяна. Выдвижение кандидатов в премьер-министры Армении обозначило начало политического торга, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. По их мнению, мотивом выдвижения Вазгена Манукяна стал его отказ претендовать на кресло премьера в будущем, а выдвижение Эдмона Марукяна связано с гарантиями безопасности команде Пашиняна в случае его ухода.

На площади вырос палаточный городок

На газоне у разбитого активистами палаточного городка выставлены плакаты с портретом Пашиняна с надписью: "Предатель нации". На площади установлена и трибуна, а рядом печка-буржуйка и свыше десятка бочек, в которых по вечерам разводят костры для обогрева. Под тентовыми навесами сторонникам оппозиции готовят и раздают горячий чай и кофе. По состоянию на 14.45 (13.45 мск), на площади находилось около трех десятков активистов. Полиция несла усиленное дежурство по всему периметру площади Республики, туда стянуты и внутренние войска. При этом движение по центральной площади не заблокировано, передал корреспондент "Кавказского узла".

В полночь на площади Республики было около ста человек, но из-за мокрого снега люди стали расходиться по домам, к утру активистов оставалось около 50, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", один из протестующих, ереванец Альберт. По словам активиста, это он привез из дома печку-буржуйку, чтобы люди могли отогреться.

"Я дал обет, что эта печка останется на площади до тех пор, пока меня не арестуют или премьер не подаст в отставку. Я лично не являюсь сторонником Вазгена Манукяна, но я знаю одно – Пашинян должен уйти и оставить в покое мою страну и народ. При этом недопустимо, чтобы кто-то из прежней элиты воспользовался ситуацией и прорвался во власть. Ни Серж Саргсян, ни Роберт Кочарян, ни Никол Пашинян не должны руководить страной. И Вазген Манукян самый оптимальный кандидат", – подчеркнул житель Еревана.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, сместив на посту премьер-министра Сержа Саргсяна. Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. И Саргсян, и Кочарян после "бархатной революции" подверглись уголовному преследованию. Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Бывший сотрудник дорожной полиции, пенсионер Роберт Закарян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не пропускает ни одной акции оппозиции, но ночевать на площади по состоянию здоровья не оставался.

"Я буду приходить сюда, пока не победим, пока не добьемся отставки Пашиняна. Армении нужен новый лидер с навыками кризисного управления. И Вазген Манукян – тот политик, который сможет вывести страну из этой ситуации. У него есть соответствующий опыт. В 1990-е годы мы смогли победить в Арцахской войне (в Нагорном Карабахе. – Прим. "Кавказского узла"), а тогда у нас ни оружия, ни армии не было. Манукян смог организовать все для победы", – заявил пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Вазген Манукян – глава партии "Национально-демократический союз", он был премьер-министром в 1990-1991 годах, а в 1992-1993 годах возглавлял оборонное ведомство. Оппозиция выдвигает его на пост временного премьера, основная задача которого будет заключаться в организации досрочных выборов при условии, что он или возглавляемая им политическая сила не будет в них участвовать. Манукян представил программу своих действий на митинге 5 декабря.

Второму кандидату в премьеры, Эдмону Марукяну, Закарян не доверяет.

"После конфликта в парламенте с депутатом от правящей фракции Сасуном Микаеляном Марукян должен был стать самым ярым оппозиционером в правящей силе. Но этого мы не увидели. Он лишь играет в оппозиционера", – считает активист.

8 мая на сессии парламента Армении с участием представителей правительства глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян вступил в перепалку с депутатом правящей фракции "Мой шаг" Бабкеном Туняном, конфликт перерос в массовую потасовку.

Еще один активист, юрист Спартак Аракелян из Гюмри считает, что Вазген Манукян способен в переходный период обеспечить безопасность страны. "Пашинян поставил под угрозу национальную безопасность из-за своей провальной политики – как внешней, так и внутренней. Экономика на спаде. Манукян сможет вывести страну из этой критической ситуации. Он политик с опытом кризисного управления. Не надо забывать, что он в кризисных 1990-х годах был и премьером, и министром обороны", – указал Аракелян корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Гюмри отметил, что намерен участвовать в акции до тех пор, пока премьер не подаст в отставку. "Правда, погода не способствует массовости акций, но потенциал есть. К началу митинга, как и накануне, не сомневаюсь, площадь опять будет многолюдной", – сказал Аракелян. Он добавил, что ночью останется в палаточном городке.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", и сегодня днем, и в ночь на 24 декабря в Ереване ожидается дождь со снегом, температура воздуха 0 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Оппозиции не удалось организовать масштабных протестов

Недовольных Пашиняном много, но люди не спешат присоединяться к протестам, отметил инженер Давид Дарбинян из Еревана. "Многие еще оплакивают своих близких, погибших на войне. Кто-то столкнулся с иными проблемами. В целом люди разочарованы, пребывают в неопределенности. Но если мы с вами пройдемся по дворам, поговорим с людьми, увидим, что абсолютное большинство согласно с тем, что Пашинян должен уйти. И если они сегодня не приходят сюда, это не значит, что они поддерживают премьера", – заявил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Он также высказался за кандидатуру Вазгена Манукяна. "В это сложное время не каждый взял бы на себя смелость возглавить страну в кризис. Но Манукян достаточно опытный политик и готов нести ответственность", – считает житель Еревана.

Акции протеста сторонников оппозиции, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пока несопоставимы по масштабам с "бархатной революцией" 2018 года, но они консолидируют общество, и недовольство главой правительства возрастет, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Участники акции на площади Республики пока не имеют большой общественной поддержки, хотя их и нельзя назвать маргинальной группой ввиду того, что в Армении сейчас нет политического ядра, относительно которого можно говорить о маргинальных движениях, считает политобозреватель информационно-аналитического сайта Lragir Акоп Бадалян.

Причина непопулярности протестов против Пашиняна, по его мнению, в том, что политические силы, которые за ними стоят, ассоциируются с прежней властью. Кроме того, оппозиционные Николу Пашиняну и его блоку "Мой шаг" политики после "бархатной революции" даже не попытались сформировать новый контент и качество диалога с общественностью и, соответственно, не заработали политических очков, отметил Бадалян. "Они всего лишь попытались оставаться на уровне разборок с новыми властями, что вдвойне было неправильно. Это было их тактической ошибкой, поскольку новая власть пользовалась большим общественным доверием. И сейчас они пожинают плоды этого", – заключил политобозреватель.

Диалога с обществом у оппозиции нет и сейчас, уверен Бадалян. "Я не думаю, что они сами этого не понимают, но вопрос в том, что это длительная работа, а они, по всей вероятности, поставили перед собой задачу достичь какого-либо политического результата в очень короткий срок. А это уже требует другой стратегии. Поэтому мы уже видим более острую риторику. Диалог с обществом требует длительной работы с ним, это тяжелый диалог с обязательными ответами на сложные, острые и щепетильные вопросы", – подчеркнул Акоп Бадалян.

У оппозиции на сегодняшний день нет и предметной повестки дня, кроме требования об отставке премьера, а этого недостаточно, указал политобозреватель. "Люди смотрят на то, кого они взамен получат, какое в стране будет политическое продолжение. Поскольку они точно так же не доверяют продолжателям, возникает сегодняшняя ситуация. Политический бэкграунд нынешней оппозиции мешает общественности сплотиться", – резюмировал Акоп Бадалян.

Глава Центра "Регион" Лаура Багдасарян считает риторику оппозиции неконструктивной. "Оппозиция с трибуны говорит, что те, кто стоит на площади, это и есть нация и народ. Но знает ли выступающий значение слов "нация" и "народ"?" – написала она сегодня на своей странице в Facebook.

По ее словам, весь постреволюционный период оппозицией велась пропаганда, построенная на следующих парадигмах: "новые [власти] – такие же, как и прежние, и при них есть коррупция, и они продвигают своих родственников, знакомых, ничего не изменилось"; "мы отличаемся от прежних, ездим на работу на велосипеде, в метро, общаемся с народом, открыты", перевел публикацию Багдасарян корреспондент "Кавказского узла".

Пользователь Facebook Алжела Элибегова, наоборот, считает, что на площади сегодня собирается "интеллектуальная элита". "Постояв рядом с любой группой на площади, послушав их обсуждения, можно получить второе образование. Интеллектуальная элита с чашечкой чая в руках анализирует, прогнозирует и дебатирует", – написала она сегодня на своей странице в Facebook.

На площади можно встретить юристов, социологов, востоковедов, политологов, экономистов, указала Элибегова. "Это естественно, что в количественном смысле их немного, но это те люди, на которых можно построить будущее. Им не интересны должности, кресла, деньги. Они уже состоявшиеся люди. Их объединяет только одно – возможность выбраться из кризиса. Однако наша общественность не хочет их слушать, нынешнюю власть – не хочет, прежних – не хочет, ничего не хочет. Общество в апатии, инертно катится в суицидальную бездну, и ты не понимаешь, как помочь людям, которые не хотят, чтобы им помогли", – перевел публикацию Элибеговой корреспондент "Кавказского узла".

Армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. При этом он отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста.

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