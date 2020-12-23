Протестующие остались на площади в Армении на ночь

23 декабря 2020, 02:31

Активисты оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, решили до утра не покидать площадь Республики у здания правительства. Протестующие заявили, что возобновят масштабную акцию сегодня, 23 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря сторонники оппозиции вышли на акцию протеста на площадь Республики в Ереване, потребовав отставки Никола Пашиняна и предоставив правительственной партии "Мой шаг" время до 18.00 (17.00 мск) для начала диалога. Между протестующими и силовиками возникла потасовка, митингующие попытались разбить палаточный лагерь, заявив о начале бессрочной акции протеста перед зданием правительства. Оппозиция вынесла вопрос об отмене военного положения в стране на внеочередное заседание парламента 23 декабря. Протестующие разожгли костры на площади Республики в Ереване, пообещав остаться там на ночь.

Ранее Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. При этом он отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста.

Требующие отставки Пашиняна участники акции провели шествие вокруг здания правительства и вернулись на Площадь Республики, сообщило издание News.am. Некоторые из них решили остаться на ночь на площади Республики. Они установили палатки, разожгли костры и стали распевать патриотические песни.

"Мы останемся до тех пор, пока этот человек (Пашинян) не поймет, что каждый день его пребывания на посту - катастрофа для национальной безопасности", - процитировало 23 декабря издание слова депутата фракции партии «Процветающая Армения» Наиры Зограбян.

«Вы свободны в своих действиях. Мы остаемся на площади, и вы можете присоединиться к нам», - привела слова активиста оппозиционного «Движения за спасение родины» Гегама Манукяа "Газета. ру".

Оппозиционеры заявили, что возобновит акцию протеста 23 декабря. Рано утром на площади начнут собираться люди, а в 16.00 по местному времени (15.00 мск) у здания парламента начнется масштабный митинг.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ереване дождь со снегом, температура воздуха +2 градуса, ветер 2 метра в секунду. В ночь на 23 декабря ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -1 градуса, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.