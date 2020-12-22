Оппозиция инициировала внеочередное заседание парламента Армении

22 декабря 2020, 19:32

Протестующие разожгли костры на площади Республики в Ереване и обещают остаться там на ночь, добиваясь отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиция вынесла вопрос об отмене военного положения в стране на внеочередное заседание парламента 23 декабря.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники оппозиции вышли на акцию протеста на площадь Республики в Ереване, потребовав отставки Никола Пашиняна и предоставив правительственной партии "Мой шаг" время до 18.00 (17.00 мск) для начала диалога. Между протестующими и силовиками возникла потасовка, митингующие попытались разбить палаточный лагерь, заявив о начале бессрочной акции протеста перед зданием правительства.

Проведение внеочередного заседания парламента намечено на 23 декабря, его инициировали парламентские фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", сообщила депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян. "Эта власть, искусственно растягивая военное положение, просто пытается ограничить действия собравшихся здесь людей", – приводит ее слова на митинге АМИ "Новости Армения". Если депутаты "Моего шага" придут в парламент и обсудят повестку, у них может быть последняя возможность "спасти свое лицо и будущее", отметила Тоноян.

Генпрокуратура готова задержать Никола Пашиняна, если будет иметь обоснованные подозрения в том, что он совершил преступление, заявил на митинге на площади Республики в Ереване лидер партии "Одна Армения" Артур Казинян, который вместе с группой адвокатов встретился с генпрокурором Артуром Давтяном. "Мы спросили у генпрокурора, пойдут ли задерживать Никола Пашиняна, если у них будут обоснованные подозрения в совершении им преступления. Ответ был положительным", – приводит слова Казиняна "Sputnik Армения".

Протестующие установили палатки на площади Республики, несмотря на требование полиции демонтировать их, так как участники акции должны были уведомить об установке палаток заранее. Депутаты фракции партии "Процветающая Армения" Арман Абовян и Наира Зограбян настояли на том, что палатки должны остаться. В требованиях оппозиции нет ничего противозаконного, проходит мирный митинг, сидячая забастовка будет проводиться до отставки Пашиняна, привело слова Зограбян издание News.Am.

Оппозиция намерена добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна исключительно конституционными методами, заявил сегодня представитель АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. Он отметил, что возможны четыре варианта развития событий - Пашинян уйдет в отставку сам, по решению парламента, по решению правительства на внеочередном заседании или в связи с уголовным делом о госизмене, привело его слова РИА "Новости".

В знак протеста против действующих властей с должности уволился заместитель командира специального батальона патрульно-постовой службы (так называемые "Красные береты") Хачатур Товмасян, так как "не считает возможным службу (...) не уважающему себя правительству, безответственным людям", говорится в его обращении, которое зачитали на митинге представители оппозиции, сообщило сегодня JAMnews

Участники митинга разблокировали здание правительства. Армянская оппозиция временно прекратила "блокаду" здания правительства страны, заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян. "Сегодня мы прекращаем "блокаду", но прекращаем временно", – цитирует слова Манукяна "Радио "Спутник".

Требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна оппозиционеры настроены остаться на всю ночь на площади Республики, несмотря на морозную погоду, сообщил Telegram-канал "Говорит Ереван".

Протестующим на площади Республики удалось установить палатки, на площади горят костры в бочках, вокруг которых собираются участники акции протеста, греют руки, следует из прямой трансляции "Радио Свобода Армения".

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ереване дождь со снегом, температура воздуха +2 градуса, ветер 2 метра в секунду. В ночь на 23 декабря ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -1 градуса, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.