Оппозиция выдвинула Пашиняну ультиматум об отставке

05 декабря 2020, 18:40

Если премьер-министр Никол Пашинян не подаст в отставку до 8 декабря, по всей Армении начнутся акции неповиновения, заявили организаторы митинга и протестного шествия в Ереване. Выдвинутый оппозицией кандидат в премьеры Вазген Манукян призвал сформировать временное правительство.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня тысячи активистов собрались на митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, несмотря на то, что полиция перекрыла автомобильные дороги. Жители Котайкской области прошли до места проведения митинга 15 километров.

Акции протеста начались в Армении после вступления в силу договоренности о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта. В соответствии с договоренностью, Нагорный Карабах утрачивает две трети территории, которая находилась под контролем Степанакерта по состоянию на начало боев. Акции, проведение которых запрещено в силу действующего в стране военного положения, сопровождаются задержаниями.

Оппозиция против участия Пашиняна в новых выборах премьера

Отставка Никола Пашинян позволит достичь стабильности и согласия, а также избежать социального коллапса и гуманитарной катастрофы, заявил на митинге представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. Он предположил, что Пашинян может попытаться организовать и провести внеочередные выборы и сфальсифицировать их результат. "Но мы не примем какого-либо иного варианта, кроме как отставки Никола Пашиняна", - подчеркнул оппозиционный политик.

Отставка Пашиняна позволит минимизировать негативные итоги осеннего обострения карабахского конфликта, уверен лидер партии "Отечество" Артур Ванецян. "Нужна власть, которая сможет сказать Азербайджану «нет». У Пашиняна отсутствуют смелость и воля для этого", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Ванецяна, прозвучавшие в прямом эфире на сайте издания Factor.

Если Никол Пашинян не подаст в отставку добровольно, его заставят пойти на этот шаг, заявил на митинге единый кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян. "Его правительство привело страну к поражению, к территориальным и человеческим потерям. Государственность Армении оказалась под угрозой. Азербайджанцы решают, где пройдет граница, и не получают отпора от армянских властей", - сказал он.

Манукян призвал сформировать временное правительство. "Мы никогда не смиримся с трехсторонним заявлением, но оно де-факто действует. Мы не сможем отказаться от него, поскольку это приведет к возобновлению войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против миротворческой миссии России. Мы этого не можем себе позволить, но в заявлении есть множество нюансов, которые временное правительство должно уточнить и решить вопросы с выгодой для нас", - подчеркнул Манукян.

Он добавил, что необходимо восстановить переговорный процесс по мирному урегулированию карабахского конфликта и одновременно заняться восстановлением боеспособности армии. "В этом контексте важно наладить отношения с Россией. Армяно-российские интересы в регионе совпадают, в отличие от российско-турецких", - считает политик.

Протесты организовали 17 политических сил, 3 декабря они объявили своим кандидатом в премьеры главу Национально-демократического союза Вазгена Манукяна. Еще одна партия, "Просвещенная Армения", заявила о притязаниях на пост премьера своего лидера Эдмона Марукяна. Выдвижение кандидатов в премьер-министры Армении обозначило начало политического торга, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. По их мнению, мотивом выдвижения Вазгена Манукяна стал его отказ претендовать на кресло премьера в будущем, а выдвижение Эдмона Марукяна связано с гарантиями безопасности команде Пашиняна в случае его ухода.

Митинг перерос в шествие к правительственным дачам

После митинга противники Пашиняна отправились шествием к правительственным дачам. Они скандировал: "Никол, уходи!", "Никол – предатель!", "Армения без Никола!". С собой сторонники оппозиции несли армянский триколор и жгли файеры. В шествии принимали участие лидеры оппозиционного движения и Вазген Манукян. Полиция не препятствовала проведению акции и сопровождала шествие. Вокруг здания парламента, мимо которого пролегал маршрут шествия, было выставлено оцепление.

У ворот на территорию правительственных дач организаторы шествия выдвинули властям ультиматум. "Если до 12.00 (11.00 мск) 8 декабря Пашинян не подаст в отставку, мы начнем акции неповиновения по всей стране. Каких-либо иных обсуждений или договоренностей быть не может. В повестке обсуждений два вопроса – дата и время отставки Пашиняна, а также предоставление гарантий безопасности, что народ не займется физической расправой", - заявил Ишхан Сагателян.

Вынести Пашиняну вотум недоверия невозможно до тех пор, пока действует военное положение, а голосование за его отмену, которое оппозиция инициировала 26 ноября, провалилось. Однако премьер оказался в довольно тяжелой ситуации, когда некоторая часть общества считает его предателем, а другая часть видит в нем неудачника, ответственного за итоги войны, указал "Кавказскому узлу" политолог Степан Даниелян. Шансы Никола Пашиняна сохранить власть близки к нулю, считает политолог Армен Варданян.

Президент признал право граждан на протест

Сегодня утром президент Армен Саргсян призвал силовые структуры воздержаться от насилия и применения спецсредств. "Нужны переломные решения, которые необходимо принять в атмосфере национального согласия", - говорится в обращении главы государства, опубликованном на официальном сайте президента.

Саргсян отметил, что граждане имеют право выражать свое мнения и требовать у властей разъяснений по поводу территориальных и человеческих потерь в результате войны. "Сегодня совершенно иная реальность, и правительство не может действовать в духе общественных настроений 2018 года. В этой сложной ситуации каждый из нас должен действовать в соответствии с законом", - считает президент.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весной 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Озабоченность ситуацией в стране выразил также первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Насилие и провокации могут привести к гражданской войне, отмечается в обращении бывшего президента, которое опубликовал его пресс-секретарь Арман Мусинян на своей странице в Facebook.

"Это будет крахом не только Арцаха, но армянской государственности", - перевел корреспондент "Кавказского узла" обращение Тер-Петросяна.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта, которое продолжалось с 27 сентября до 9 ноября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".