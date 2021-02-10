Школа в Сунже. Фото: официальный сайт ГБОУ "СОШ №3 г.Сунжа" //sunja3.ru/

10 февраля 2021, 15:33

Родители сунженских школьников возмутились организацией учений

Панику среди учащихся вызвали прошедшие в Сунже учения силовиков, один из подростков после начала эвакуации сообщил о минировании школы, "чтобы никто не пострадал". Родные школьников заявили, что ничего не знали об учениях и восприняли все происходящее как реальную угрозу теракта.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля были прерваны занятия во всех школах ингушской Сунжи и столицы Кабардино-Балкарии. Полиция Ингушетии объяснила эвакуацию учениями.

Правоохранительные органы Ингушетии вычислили трех подростков, которые сообщили по телефону о "минировании"школы в Сунже, заявил информированный источник. "В полицию поступило анонимное сообщение о возможной террористической угрозе в общеобразовательной школе N7. На объект выехала оперативно-следственная группа и экстренные службы, которые провели эвакуацию гражданских лиц, а также обследование здания и прилегающей местности", - привел слова источника "Интерфакс".

Личности трех подростков, которые совершили анонимный звонок, установлены. Их родители привлечены к административной ответственности по статье о неисполнении  обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, добавил источник.

Часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ предусматривает штраф от 100 до 500 рублей. 

Сообщение о минировании школы подтвердили и экстренные службы Ингушетии - на место выезжал поисково- спасательный отряд "Эрши". "Находившиеся в школе сотни учащихся, весь педагогический коллектив и обслуживающий персонал были эвакуированы. Спасатели совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверили здание образовательного учреждения", - говорится в сообщении на сайте республиканского управления по обеспечению деятельности, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций от 9 февраля. Номер школы в сообщении ведомства не указан.

Телеграм-канал “Розыск Ингушетия” опубликовал сегодня видеоролик с записью беседы с учащимися школы №7. Один из них рассказал, что он позвонил с телефона другого ученика уже когда шла эвакуация ,"чтобы никто не пострадал". "Участковый об этом говорит  - заминирована, все бегают", - сообщил подросток. "Кавказский узел" не может проверить достоверность этих сведений.

Звонки о минировании стали последствием учений, предположил один из родителей. После того, как дети были эвакуированы по тревоге, “мы забежали обратно, чтобы взять куртки, так как мальчик дрожал от холода. Никто ничего не знал. Возможно, из-за этой паники кто-то из ребят позвонил в полицию, сказал, что заложена бомба”, рассказал свою версию корреспонденту "Кавказского узла" отец учащегося школы №2 Иса.

Родители не знали о причине эвакуации детей, рассказала мать ученика школы №2 Сунжи. “До сих пор родительский комитет обсуждает, как можно было так по-варварски вывести детей зимой. Обычно объявляют тревогу, потом планово выводят всех. До последнего держали на улице без верхней одежды. В тот день вообще не пустили обратно, в школу, там верхняя одежда осталась, на улице холодно. Занятия второй смены отменили. Думали все, что реально заминировали. Потом сказали, что это учения, во всех селах будут проходить", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла" .

Ответственность за панику лежит на организаторах учений, полагают родители. “Если бы руководство школы знало о планах МВД, что это плановые учения, оно бы никогда не вывело детей на улицу зимой, понимаете? Нам ничего не сказали, такого решения бы не приняли, это не вина директора, а вина МВД. Не оповестили, не сказали, когда можно детей обратно завести, чтобы одеться, прервали уроки первой смены и отменили уроки второй смены из-за учений, до последнего держали в секрете, до сих пор родители возмущаются. Пришлось срываться с работы, ехать за детьми которые стояли на улице без одежды”, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Гулоев, отец школьника 6 класса школы №2.

Представитель пресс-службы МВД по Ингушетии затруднился прокомментировать учения. “Не уверен, что вопрос относится к компетенции представляемого мною ведомства” - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Ингушетия.

Примечание:

"Жители Кабардино-Балкарии раскритиковали силовиков за молчание после отмены занятий в школах", "Сотрудники школы в Ростове-на-Дону эвакуированы после сообщения о минировании", "В 12 судов Волгоградской области поступили сообщения о минировании".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 февраля 2021, 17:43

  • Мехти Ибрагимов получил условный срок по делу о распространении COVID-19

    Мехти Ибрагимов, сын члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима, получил 1 год 3 месяца лишения свободы условно по обвинению в распространении коронавируса. Отец осужденного связал дело со своей политической деятельностью. Сам осужденный отверг обвинения.

10 февраля 2021, 16:49

10 февраля 2021, 16:37

10 февраля 2021, 16:20

  • BBC: причиной перестройки "дворца Путина" стали просчеты проектировщиков

    Роскошная отделка дворца на мысе Идокопас была содрана и закопана в соседнем ущелье после того, как все здание поразила плесень, а объекты дворцового комплекса неоднократно перестраивались и даже сносились, утверждается в материале BBC "Тотальное разгильдяйство". Участников строительства удивила озвученная после расследования Навального версия о том, что дворец является апарт-отелем Ротенберга.

10 февраля 2021, 14:37

  • Нагавкин добился приема в прокуратуре после задержания в Волгограде

    В прокуратуре Волгоградской области после задержания Нагавкина во время пикета приняли его жалобу на следствие и пообещали изучить дело перед утверждением обвинительного заключения. Активисту из Калача-на-Дону Игорю Нагавкину предъявлено обвинение в краже, основанное на поддельных документах, заявил его адвокат Юрий Бенгардт.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи