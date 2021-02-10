Родители сунженских школьников возмутились организацией учений

10 февраля 2021, 15:33

Панику среди учащихся вызвали прошедшие в Сунже учения силовиков, один из подростков после начала эвакуации сообщил о минировании школы, "чтобы никто не пострадал". Родные школьников заявили, что ничего не знали об учениях и восприняли все происходящее как реальную угрозу теракта.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля были прерваны занятия во всех школах ингушской Сунжи и столицы Кабардино-Балкарии. Полиция Ингушетии объяснила эвакуацию учениями.

Правоохранительные органы Ингушетии вычислили трех подростков, которые сообщили по телефону о "минировании"школы в Сунже, заявил информированный источник. "В полицию поступило анонимное сообщение о возможной террористической угрозе в общеобразовательной школе N7. На объект выехала оперативно-следственная группа и экстренные службы, которые провели эвакуацию гражданских лиц, а также обследование здания и прилегающей местности", - привел слова источника "Интерфакс".

Личности трех подростков, которые совершили анонимный звонок, установлены. Их родители привлечены к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, добавил источник.

Часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ предусматривает штраф от 100 до 500 рублей.

Сообщение о минировании школы подтвердили и экстренные службы Ингушетии - на место выезжал поисково- спасательный отряд "Эрши". "Находившиеся в школе сотни учащихся, весь педагогический коллектив и обслуживающий персонал были эвакуированы. Спасатели совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверили здание образовательного учреждения", - говорится в сообщении на сайте республиканского управления по обеспечению деятельности, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций от 9 февраля. Номер школы в сообщении ведомства не указан.

Телеграм-канал “Розыск Ингушетия” опубликовал сегодня видеоролик с записью беседы с учащимися школы №7. Один из них рассказал, что он позвонил с телефона другого ученика уже когда шла эвакуация ,"чтобы никто не пострадал". "Участковый об этом говорит - заминирована, все бегают", - сообщил подросток. "Кавказский узел" не может проверить достоверность этих сведений.

Звонки о минировании стали последствием учений, предположил один из родителей. После того, как дети были эвакуированы по тревоге, “мы забежали обратно, чтобы взять куртки, так как мальчик дрожал от холода. Никто ничего не знал. Возможно, из-за этой паники кто-то из ребят позвонил в полицию, сказал, что заложена бомба”, рассказал свою версию корреспонденту "Кавказского узла" отец учащегося школы №2 Иса.

Родители не знали о причине эвакуации детей, рассказала мать ученика школы №2 Сунжи. “До сих пор родительский комитет обсуждает, как можно было так по-варварски вывести детей зимой. Обычно объявляют тревогу, потом планово выводят всех. До последнего держали на улице без верхней одежды. В тот день вообще не пустили обратно, в школу, там верхняя одежда осталась, на улице холодно. Занятия второй смены отменили. Думали все, что реально заминировали. Потом сказали, что это учения, во всех селах будут проходить", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла" .



Ответственность за панику лежит на организаторах учений, полагают родители. “Если бы руководство школы знало о планах МВД, что это плановые учения, оно бы никогда не вывело детей на улицу зимой, понимаете? Нам ничего не сказали, такого решения бы не приняли, это не вина директора, а вина МВД. Не оповестили, не сказали, когда можно детей обратно завести, чтобы одеться, прервали уроки первой смены и отменили уроки второй смены из-за учений, до последнего держали в секрете, до сих пор родители возмущаются. Пришлось срываться с работы, ехать за детьми которые стояли на улице без одежды”, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Гулоев, отец школьника 6 класса школы №2.

Представитель пресс-службы МВД по Ингушетии затруднился прокомментировать учения. “Не уверен, что вопрос относится к компетенции представляемого мною ведомства” - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Ингушетия.